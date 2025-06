Плейофната картина на Мейджъра в Остин започва да се изяснява

Нови три отбора се класираха за плейофите на най-големия турнир по Counter Strike 2 BLAST.tv Major 2025 в Остин. Част от най-престижните имена в играта намериха място сред най-добрите 8, което е страхотна предпоставка за предстоящите мачове пред публиката в “Мууди Център”.

Двубои от рунд №4:

2-1:

№5 The MongolZ - №10 FaZe - 0:2 (11:13, 4:13)

№15 Virtus.pro - №1 Vitality - 0:2 (6:13, 6:13)

№8 Natus Vincere - №7 G2 - 2:1 (13:10, 9:13, 19:16)

1-2:

№49 Legacy - №25 Lynn Vision - 2:1 (2:13, 13:3, 13:5)

№12 3DMAX - №23 paiN - 0:2 (9:13, 12:16)

№6 Aurora - №2 MOUZ - 1:2 (10:13, 13:11, 6:13)

Vitality се възстанови след грешната стъпка на старта и постигна третата си поредна победа, за да се класира в Топ 8 на Мейджъра в Остин. №1 в ранглистата на създателите на играта Valve постигна рутинен успех срещу руснаците Virtus.pro, които допускат втора поредна загуба.

FaZe също си осигури място в плейофите след категорична победа срещу The MongolZ. Опитът на международния супертим си каза думата във важните моменти срещу младите монголци, а трикратният №1 играч на годината Олександър "s1mple" Костилев, който играе под наем от Natus Vincere във FaZe, навлиза в извънземната си форма от 2018, 2021, 2022 г. Легендарната организация ще разчита и на публиката в Остин, тъй като в редиците ѝ се подвизава единственият останал американец на Мейджъра - Джонатан “EliGE” Яблоновски.

Шампионът от Копенхаген 2024 Natus Vincere трябваше да се потруди, но в крайна сметка се справи с G2 и продупчи билета си за плейофите. Избраният за №1 отбор на 2024 г. ще се опита да сложи силен край на първия полусезон след разочароващото представяне през тази година.

The Dualies are just better in Austin @iMeCSGO | @natusvincere pic.twitter.com/pPfnSebNOY

Бразилските Legacy и paiN се спасиха от отпадане, елиминирайки китайския Lynn Vision и френския 3DMAX съответно. Двата тима ще се опитат да се присъединят към сънародниците си от FURIA в Топ 8 днес.

NOT LIKE THIS LYNN VISION @legacyggbr STOP THE DEFUSE AND WIN THE ECO pic.twitter.com/Lx5cx9Yot5