Европейската доминация на Мейджъра в Остин продължава

Нови три отбора намериха място в следващата фаза на най-големия турнир по Counter Strike 2 BLAST.tv Major 2025 в Остин. Европейската доминация продължава, след като датският OG и руските BetBoom и Nemiga се присъединиха към международния HEROIC и украинския B8 в Stage 2 на престижната надпревара.

Бразилците от Imperial и монголците Chinggis Warriors пък се сбогуваха с Мейджъра, както и една от големите надежди на домакините - Complexity. И трите отбора претърпяха третата си загуба в ден 3 на турнира.

Двубои от рунд №4:

2-1

№38 OG - №32 NRG - 2:0 (13:7, 13:3)

№35 BetBoom - №48 Wildcard - 2:0 (19:17, 16:14)

№24 FlyQuest - №46 Nemiga - 0:2 (9:13, 11:13).

1-2:

№17 Complexity - №18 TYLOO 0:2 (8:13, 11:13)

№42 Imperial - №49 Legacy - 1:2 (2:13, 13:5, 4:13)

№40 Chinggis Warriors - №25 Lynn Vision - 1:2 (9:13, 13:10, 13:16).

OG затвърди добрите впечатления от началото на турнира и постигна и третата си победа по повече от категоричен начин срещу американците NRG.

BetBoom трябваше да се потруди повече срещу друг представител на домакините - Wildcard. Руснаците имаха осем рунда да затворят картата на съперника - Nuke, при 12:4, но позволиха на американците да изравнят и да вкарат мача в продължения. Все пак опитът на BetBoom си каза думата не само на Nuke, а и на собствения избор - Anubis, за да може тима да намери място в Stage 2.

