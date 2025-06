Сензацията е факт: Мултимилионният Falcons е аут от Мейджъра в Остин

Един от най-сериозните претенденти за спечелването на най-големия турнир по Counter Strike 2 BLAST.tv Major 2025 в Остин бе елиминиран още преди фазата на най-добрите 16. Мултимилионният състав на саудитската организация Falcons допусна третото си поражение в Stage 2 тази вечер, с което бе сложен край на разочароващото представяне на техните суперзвезди.

"Царят без корона" Никола "NiKo" Ковач продължава да бъде най-голямото име в играта, което никога не е печелило Мейджър надпревара, №2 играч за 2024 г. Иля "m0NESY" Осипов беше сянка на себе си при първите две загуби на тима си, които поставиха Falcons на ръба, докато за Рене "TeSeS" Мадсен или Емил "Magisk" Рийф това ще бъде последен турнир със саудитската организация, поради почти сигурния вече трансфер на 17-годишния руски суперталант Максим "kyousuke" Лукин от академията на Spirit.

