Станаха ясни имената на всички отбори в следващата фаза на Мейджъра в Остин

Станаха ясни имената на последните три отбора, които се класираха за следващата фаза на най-големия турнир по Counter Strike 2 BLAST.tv Major 2025 в Остин. Това са китайските Lynn Vision и TYLOO, както и бразилският Legacy.

Двубои от рунд №5:

№32 NRG - №25 Lynn Vision - 0:2 (20:22, 8:13)

№48 Wildcard - №49 Legacy - 0:2 (10:13, 6:13)

№24 FlyQuest - №18 TYLOO - 1:2 (13:10, 3:13, 3:13)

Lynn Vision постави нов пирон в ковчега на американските надежди на този турнир, след като елиминира NRG. Китайците спечелиха избора си на карта Dust 2 след тройно продължение, а след това затвориха двубоя на Inferno след редица грешки на съперника.

Историята на Stage 1 безспорно е Legacy, който намери място на престижната надпревара като заместник на BESTIA, след като аржентинската организация не успя да осигури визи за собствените си играчи. След като бяха на загуба от елиминация в ден 2, бразилците постигнаха две поредни победи, за да продължат приказката си в Stage 2. Wildcard от своя страна имаше перфектен актив и бе на победа от класиране напред, но допуснаха три поредни поражения, за да оставят домакините без още един отбор в следващата фаза.

Последният тим, който намери място в Stage 2 е TYLOO. Китайците постигнаха четвъртата си поредна победа срещу австралийския FlyQuest, който също беше 2-0 след ден 1, но напуска турнира още в първата фаза. TYLOO загуби картата си Inferno, но след това доминира над съперника на Mirage и Anubis.

Днес турнира BLAST.tv Major 2025 в Остин продължава с мачовете от първи и втори рунд на Stage 2. Всички двубои ще се играят само на една карта. Програмата започва в 18:00 ч. българско време.

