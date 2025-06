FaZe прескочи трапа и се класира за Топ 16 на Мейджъра в Остин

FaZe, Lynn Vision и Nemiga са последните три отбора, които намериха място във финалната групова фаза на най-големия турнир по Counter Strike 2 BLAST.tv Major 2025 в Остин.

Двубои от рунд №5:

2-2:

№46 Nemiga - №13 HEROIC - 2:0 (13:11, 13:9)

№20 B8 - №25 Lynn Vision - 1:2 (2:13, 13:9, 7:13)

№10 FaZe - №19 MIBR - 2:0 (13:4, 16:12).

Суперзвездите на FaZe сами се вкараха в неприятности, след като спечелиха първите си два мача от Stage 2, но след това допуснаха две поражения, за да стигнат до решаващия мач с бразилците от MIBR, които вече елиминираха №4 в света Falcons. Европейският отбор обаче не даде шанс на съперника на собствената му карта - Anubis, а на своя избор - Ancient, спечели шест последователни рунда, за да се поздрави с успеха.

ITS NOT A FAZE MATCH WITHOUT A LITTLE BIT OF CONTENT@EliGE WINS THE 1v1 AND SENDS US TO OT pic.twitter.com/UUuQhQUSFY