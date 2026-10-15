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ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ

Ще бъдат ли прекратени предсрочно мандатите на членове на КС и ВСС?

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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правосъдие - съд - Темида
Снимка: Canva
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Председателят на Конституционния съд определи идеята на управляващите за промени в основния закон и отзоваване на членове на Висшия съдебен съвет и Конституционния съд като пряка намеса в независимостта на съдебната власт. Темата беше повдигната след скандала с изнесените от вътрешния министър данни за пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова с лидера на ДПС Делян Пеевски. Информация, която тя отрече.

Срещу идеята за отзоваване на членове на Конституционния съд и ВСС реагира председателят на съда, като уточни, че не е запозната с конкретни текстове.

Павлина Панова, председател на Конституционния съд: „Една власт се намесва в други власти, което е крайно недопустимо и нарушава независимостта при изпълнение на функциите на тези органи. Според мен това представлява намеса.“

Според правосъдния министър текстовете ще дадат гаранции за независимостта на съдебната власт и уточни.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „В управленската програма дума „отзоваване“ няма. Има предвиждане на основание при тежко и системно неизпълнение на задълженията съответното лице да има възможност да бъде освободено. Такива основания към настоящия момент за част от органите не съществуват.“

Николай Найденов допълни, че не може да коментира намерения, преди те да бъдат претворени в конституционни текстове.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Ние ще се съобразим с всички гаранции за независимостта на всяка една от властите.“

Темата стана актуална през лятото след изнесени от вътрешния министър Иван Демерджиев данни за съвместни пътувания на конституционния съдия Десислава Атанасова със санкционирания по закона „Магнитски“ лидер на ДПС Делян Пеевски до Дубай. Тогава тя отрече твърденията, като показа документи, че по същото време е пътувала с редовни граждански полети през Турция. Днес за първи път тя се появи публично пред медиите по време на международна конференция по повод 35-ата годишнина на Конституционния съд.

БНТ: Имаше сериозни критики към вас от Иван Демерджиев за полети?

Десислава Атанасова, конституционен съдия: „Не предполага тази конференция подобни коментари.“

Дали и кога ще бъдат направени промени в основния закон, все още не е ясно.

#полетите на Пеевски #Николай Найденов #Иван Демерджиев #Павлина Панова #Конституционен съд #Десислава Атанасова

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