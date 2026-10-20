Ще спре ли ПСЖ машината за голове Барселона?

Девет мача предстоят днес от Шампионската лига. Цял свят ще гледа към Париж заради сблъсъка на актуалния европейски шампион ПСЖ и шампиона на Испания Барселона.

ПСЖ е действащият шампион на Шампионската лига, а според букмейкърите Барселона е основният фаворит за трофея през този сезон.

Изглежда, че на старта на кампанията никой не играе по-добре от каталунците. Те печелят мач след мач и бележат средно повече от четири гола на среща.

Възможно ли е обаче именно ПСЖ и Луис Енрике да спрат головата машина на Барселона? Да запази суха мрежа срещу подобен съперник изглежда почти невъзможна задача. Парижани обаче могат да сложат край на победната серия на каталунците.

Манчестър Сити – АЕК

Отборът, който отстрани Левски в плейофите на Шампионската лига, има много трудната задача да спре терминатора Ерлинг Холанд и Манчестър Сити. На треньора Марко Николич едва ли му е особено спокойно преди предстоящия мач. Причината е ясна – Манчестър Сити е закономерният фаворит в домакинството си, а в състава на английския гранд е Ерлинг Холанд.

Норвежецът е в страхотна форма и сякаш не се интересува кой е съперникът му. Той вече се превърна в най-резултатния футболист на Манчестър Сити в историята на Шампионската лига, а е само на 26 години.

Щутгарт – Атлетико Мадрид

Винаги е интересно, когато се срещат отбори от водещите европейски първенства, дори единият да не е сред големите грандове на континента.

Щутгарт спечели максималните шест точки в първите си два мача в Шампионската лига, но съперниците му не бяха от калибъра на Атлетико Мадрид. Тимът на Диего Симеоне е в серия от шест поредни победи във всички турнири.

Щутгарт обаче също има с какво да се похвали – германците са загубили само веднъж у дома през този сезон.

Ливърпул – Виляреал

Ако имаше възможност, Виляреал вероятно с удоволствие би отменил пътуването си до „Анфийлд“.

В последните си две гостувания там испанците записаха две загуби с общ резултат 0:5. Любопитното е, че и двата сблъсъка бяха в полуфиналите на европейски турнири. Първо двата отбора се изправиха един срещу друг в Лига Европа, а след това и в Шампионската лига.

Ливърпул стигна до финала и в двата случая, но така и не успя да спечели трофея.

Наполи – Бодьо/Глимт

През сезон 2022/2023 отборът на Лучано Спалети спечели титлата в Серия А и достигна до четвъртфиналите на Шампионската лига. Днешният Наполи обаче няма почти нищо общо с онзи тим – треньорът е различен, а и стилът на игра е променен.

Отборът на Масимилиано Алегри все още няма нито една точка след първите си два мача в турнира. Междувременно Бодьо/Глимт победи Борусия Дортмунд с 1:0 миналата седмица. Напрежението е изцяло в Неапол. Масимо Алегри е пред уволнение, а за негов заместник се спряга Винчецо Монтело.

Порто – ПСВ Айндховен

ПСВ е отбелязал 18 гола в последните си шест мача в нидерландското първенство. Впечатляващо постижение, макар че трябва да се има предвид и фактът, че в Ередивизи по традиция се бележат много попадения.

Порто също се представя стабилно в атака. Португалците са изиграли 11 официални срещи през сезона и са се разписали в 10 от тях.

ПСВ обаче влиза в двубоя в не особено добра форма – тимът от Айндховен е загубил три от последните си четири мача във всички турнири. Има всички основания да смятаме, че гостуването в Португалия ще бъде сериозно изпитание за нидерландците.