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Барселона без четирима срещу ПСЖ в Шампионската лига

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Спорт
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И четиримата играчи страдаха от контузии.

Барселона
Снимка: БТА
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Барселона публикува състава си за мача от третия кръг на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, съобщи пресслужбата на клуба.

Четирима играчи не попаднаха в групата. Ерик Гарсия получи мускулна контузия в дясното бедро в мача от 9-ти кръг на Ла Лига срещу Бетис (2:5). Жул Кунде също получи изкълчен ляв глезен в същия мач.

Андреас Кристенсен продължава да се възстановява от травма в бедрото, получена през септември. Рууни Барджи се възстановява от скъсана предна кръстна връзка.

ПСЖ ще бъде домакин на Барселона на 20 октомври в Шампионската лига. Началният час е 22:00 часа.

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#Рууни Барджи #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Пари Сен Жермен #ФК Барселона #Андреас Кристенсен #Ерик Гарсия #Жул Кунде

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