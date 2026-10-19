Барселона без четирима срещу ПСЖ в Шампионската лига

И четиримата играчи страдаха от контузии.
Барселона публикува състава си за мача от третия кръг на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, съобщи пресслужбата на клуба.
Четирима играчи не попаднаха в групата. Ерик Гарсия получи мускулна контузия в дясното бедро в мача от 9-ти кръг на Ла Лига срещу Бетис (2:5). Жул Кунде също получи изкълчен ляв глезен в същия мач.
Андреас Кристенсен продължава да се възстановява от травма в бедрото, получена през септември. Рууни Барджи се възстановява от скъсана предна кръстна връзка.
ПСЖ ще бъде домакин на Барселона на 20 октомври в Шампионската лига. Началният час е 22:00 часа.