БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил...
Чете се за: 01:07 мин.
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Луис Енрике: Надявам се мачът с Барселона да се изиграе при нормални условия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Обожавам да гледам Барселона, дори като фен, сподели треньорът на ПСЖ преди мача с испанците в Шампионската лига.

луис енрике остава начело пари сен жермен 2030 година
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике си пожела интригуващият мач от Шампионската лига срещу Барселона утре в Париж да се играе при нормални условия, като имаше предвид безредиците във Франция от 17 октомври, пишат френските медии.

"Не, не съм аз човекът да говори по тази тема. Аз съм тук да говоря за футбол. Ясно е, че ние не обичаме това насилие, но това е обществото в момента. В моя случай трябва да останем концентрирани върху футболния мач. Надявам се той да се играе при нормални условия", каза испанският треньор на пресконференцията си. "Имам своето мнение, но не съм аз човекът, който трябва да го обсъжда, тук съм да говорим за футбол", каза още Луис Енрике по темета.

Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуньез изключи варианта футболният мач да бъде пренасрочен или да се повлияе от безредиците в Париж и останалите големи градове във Франция.

Във вторник се очакват около 2200 фенове на Барселона в Париж, като мачът е смятан за високо рисков.

Пари Сен Жермен и Барселона са на първите две места в класирането на Шампионската лига, като каталунците са в серия от 11 поредни победи във всички турнири.

Луис Енрике заяви, че най-добрият начин да бъде спрян звездата на Барселона Ламин Ямал е като неговият отбор притежава дълго топката и не я дава на съперника. "Ако не му даваме топката, ще сме спокойни", казва той.

"Да, ние сме два от отборите, които са фаворити в Шампионската лига, но има няколко тима, които могат да спечелят турнира. Шампионската лига е най-високо ниво, на което можеш да играеш. Аз също обожавам да гледам Барселона, дори като фен. Трябва да се знае, че това ще бъде труден, оспорван мач. Малките детайли ще направят разликата на това ниво. Няма перфектен отбор. Ние имаме увереността, че можем да се изправим срещу Барселона", завърши Енрике.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Барслона #ФК Пари Сен Жермен #Луис Енрике

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
1
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ - свети Йоан Рилски
2
Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ -...
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
3
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради...
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет за Виена до летището в София
4
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет...
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно са били руски
5
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно...
Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и Къшнър
6
Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
5
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Футбол

Барселона без четирима срещу ПСЖ в Шампионската лига
Барселона без четирима срещу ПСЖ в Шампионската лига
Милан е близо до споразумение с Маркус Кьорше Милан е близо до споразумение с Маркус Кьорше
Чете се за: 01:37 мин.
Манчестър Сити без Антоан Семеньо в близко бъдеще Манчестър Сити без Антоан Семеньо в близко бъдеще
Чете се за: 01:10 мин.
Жоан Лапорта: Не може да имаш повече от един петел в кокошарника Жоан Лапорта: Не може да имаш повече от един петел в кокошарника
Чете се за: 01:07 мин.
Дарителската кампания в помощ на Локомотив Пловдив продължава Дарителската кампания в помощ на Локомотив Пловдив продължава
Чете се за: 00:52 мин.
Ян Диоманде подобри постижение на Джуд Белингам в Реал Ян Диоманде подобри постижение на Джуд Белингам в Реал
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени „Старлинк“ край София
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Задържаха рекордно количество райски газ Задържаха рекордно количество райски газ
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват литургия в Рилския манастир (СНИМКИ И ВИДЕО) Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват литургия в Рилския манастир (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Безредици във Франция: Еманюел Макрон призова за ред и спокойствие
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Военно-окръжната прокуратура в София и отрядът за борба с тероризва...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Рокади в руското правителство заради "належащи промени в...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Срещата на Румен Радев и министъра на външните работи на Китай Уан...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ