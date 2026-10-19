Луис Енрике: Надявам се мачът с Барселона да се изиграе при нормални условия

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике си пожела интригуващият мач от Шампионската лига срещу Барселона утре в Париж да се играе при нормални условия, като имаше предвид безредиците във Франция от 17 октомври, пишат френските медии.

"Не, не съм аз човекът да говори по тази тема. Аз съм тук да говоря за футбол. Ясно е, че ние не обичаме това насилие, но това е обществото в момента. В моя случай трябва да останем концентрирани върху футболния мач. Надявам се той да се играе при нормални условия", каза испанският треньор на пресконференцията си. "Имам своето мнение, но не съм аз човекът, който трябва да го обсъжда, тук съм да говорим за футбол", каза още Луис Енрике по темета.

Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуньез изключи варианта футболният мач да бъде пренасрочен или да се повлияе от безредиците в Париж и останалите големи градове във Франция.

Във вторник се очакват около 2200 фенове на Барселона в Париж, като мачът е смятан за високо рисков.

Пари Сен Жермен и Барселона са на първите две места в класирането на Шампионската лига, като каталунците са в серия от 11 поредни победи във всички турнири.

Луис Енрике заяви, че най-добрият начин да бъде спрян звездата на Барселона Ламин Ямал е като неговият отбор притежава дълго топката и не я дава на съперника. "Ако не му даваме топката, ще сме спокойни", казва той.

"Да, ние сме два от отборите, които са фаворити в Шампионската лига, но има няколко тима, които могат да спечелят турнира. Шампионската лига е най-високо ниво, на което можеш да играеш. Аз също обожавам да гледам Барселона, дори като фен. Трябва да се знае, че това ще бъде труден, оспорван мач. Малките детайли ще направят разликата на това ниво. Няма перфектен отбор. Ние имаме увереността, че можем да се изправим срещу Барселона", завърши Енрике.