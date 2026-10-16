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Шумен пребори Ботев 2012 след драма

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Първи успех за "жълто-зелените" през новия сезон в НБЛ.

Шумен пребори Ботев 2012 след драма
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Шумен се поздрави с първа победа през новия сезон в НБЛ. Баскетболистите на Росен Барчовски оцеляха срещу Ботев 2012 с 87:84 в мач от първия кръг. В "Арена Шумен" всичко се реши във финалните секунди, когато "жълто-зелените" удържаха играчите на Мирослав Ралчев, които преглътнаха второ последователно поражение в шампионата.

Първа среща през 2026/2027 за отбора от Враца изиграха Кристиян Занов и Марк Воденичарски.

Срещу статистиката на шуменския отбор вече личат по един успех и едно поражение, докато врачанският тим има две загуби в родния елит. На 24 октомври (събота) Шумен ще гостува на Левски, а Ботев ще спори с Ботев Академик в Ботевград.

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Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Шеметният старт, дело на Алан Хърдън, Зауди Джаксън и Майк Адеунми, дадоха тон за внушителна разлика на старта в полза на домакините. Стрелбата зад дъгата проработи и даде глътка въздух на гостите, но „жълто-зелените“ се отскубнаха с 12 точки след 10 минути игра.

Отборът от Шумен продължи в същия дух и за начало на втората част. Нов щурм, предизвикан от Марк Фрийман и Марк Воденичарски, позволи на отбора от Враца да си стъпи на краката, но това не спря домакините да се изстрелят при 44:38 на голямата почивка.

Стартът на второто полувреме предложи размяна на серии, като водачеството остана в шуменския лагер. Макар че гостуващият тим намери сили да отвърне на предизвикателството и на свой ред да сътвори обрат, „жълто-зелените“ изкопчиха 2 точки преднина в края на предпоследния период.

Драматичните моменти се превърнаха в тенденция във финалната десетка, в която шуменският отбор дълго време се радваше на крехка разлика. Тройка на Владислав Станев изведе домакините с плюс 4 в последните 25 секунди. Дейвид Хоутън намали от наказателната линия, а след пропуск на Костадин Лазаров гостите получиха шанс да пратят мача в продължение, но Воденичарски не успя зад дъгата и Шумен удържа успеха.

Зауди Джаксън се отличи за Шумен, изривайки с 36 точки, които допълни с 5 асистенции. Костадин Лазаров записа 17 и 9 борби, Владислав Станев приключи с 13 и 9 овладени под дата ринга топки.

Марк Фрийман отвърна за Ботев с 23, 5 борби и 11 асистенции. Дейвид Хоутън завърши с 20 и 6 овладени под двата ринга топки, Марк Воденичарски реализира 10.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Ботев 2012 #БК Шумен

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