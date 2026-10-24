Шумен също разочарова Левски в НБЛ

Шумен се поздрави с втора последователна победа в НБЛ. Момчетата на Росен Барчовски удържаха Левски след 90:85 в мач от третия кръг. В зала "Триадица" шуменският отбор мина през доста трудности, тъй като неговият съперник нито за момент не се отказа да търси обрата, но в края оцеля и остави играчите на Александър Папазов без успех от началото на сезона в шампионата.

Извън състава на "жълто-зелените", които имат два успеха и едно поражение, бе Андрей Саздов. От своя страна "сините", които имат три загуби, не можаха да разчитат на Марио Боянов, тъй като е с лека контузия. Следващият мач на Шумен ще бъде на 4 ноември, когато ще приеме Ямбол, а Левски ще гостува на Ботев Академик на 30 октомври (петък).

Гостите намериха сили да ударят първи и мисълта за двуцифрена разлика не им беше чужда, повеждайки с 9 точки след 10 минути игра. Макар и по-различното лице, което домакините демонстрираха, особено в нападение, „жълто-зелените“ удържаха всеки опит за обрат през втората част и се изстреляха на голямата почивка при 46:43.

Размяната на серии се превърна в тенденция при подновяването на играта, като шуменският отбор удържа още един щурм, повеждайки отново с 3 точки в края на предпоследния период. „Сините“ проявиха нова доза характер и във финалната десетка, когато съумяха да доближат до минус 3 с по-малко от 2 минути до края, но ключова грешка, както и кош на Зауди Джаксън, прати успеха в шуменския лагер във финалните 29 секунди.

Зауди Джаксън поведе Шумен към успеха с 31 точки. Майк Адеунми записа 26, 6 борби и 9 асистенции.

Седариан Рейнс записа 18 точки и 5 борби за Левски. Мартин Ангелов и Жорж Льофевър реализираха по 17, Борис Цоков приключи с 15 и 6 асистенции.