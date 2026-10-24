БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Чете се за: 03:52 мин.
С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото часово време

Шумен също разочарова Левски в НБЛ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Две поред за "жълто-зелените" в родния елит.

Шумен също разочарова Левски в НБЛ
Слушай новината

Шумен се поздрави с втора последователна победа в НБЛ. Момчетата на Росен Барчовски удържаха Левски след 90:85 в мач от третия кръг. В зала "Триадица" шуменският отбор мина през доста трудности, тъй като неговият съперник нито за момент не се отказа да търси обрата, но в края оцеля и остави играчите на Александър Папазов без успех от началото на сезона в шампионата.

Извън състава на "жълто-зелените", които имат два успеха и едно поражение, бе Андрей Саздов. От своя страна "сините", които имат три загуби, не можаха да разчитат на Марио Боянов, тъй като е с лека контузия. Следващият мач на Шумен ще бъде на 4 ноември, когато ще приеме Ямбол, а Левски ще гостува на Ботев Академик на 30 октомври (петък).


Гостите намериха сили да ударят първи и мисълта за двуцифрена разлика не им беше чужда, повеждайки с 9 точки след 10 минути игра. Макар и по-различното лице, което домакините демонстрираха, особено в нападение, „жълто-зелените“ удържаха всеки опит за обрат през втората част и се изстреляха на голямата почивка при 46:43.

Размяната на серии се превърна в тенденция при подновяването на играта, като шуменският отбор удържа още един щурм, повеждайки отново с 3 точки в края на предпоследния период. „Сините“ проявиха нова доза характер и във финалната десетка, когато съумяха да доближат до минус 3 с по-малко от 2 минути до края, но ключова грешка, както и кош на Зауди Джаксън, прати успеха в шуменския лагер във финалните 29 секунди.

Зауди Джаксън поведе Шумен към успеха с 31 точки. Майк Адеунми записа 26, 6 борби и 9 асистенции.

Седариан Рейнс записа 18 точки и 5 борби за Левски. Мартин Ангелов и Жорж Льофевър реализираха по 17, Борис Цоков приключи с 15 и 6 асистенции.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Левски #БК Шумен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
4
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Най-четени

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
4
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
6
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста

Още от: Баскетбол

Ботев Академик взе дербито на съименниците в НБЛ
Ботев Академик взе дербито на съименниците в НБЛ
Рекордна победа за Атланта в НБА Рекордна победа за Атланта в НБА
Чете се за: 04:55 мин.
Везенков измъчи Фенербахче в тъжен мач за Олимпиакос (ВИДЕО) Везенков измъчи Фенербахче в тъжен мач за Олимпиакос (ВИДЕО)
Чете се за: 04:40 мин.
Миньор 2015 опази крепостта си срещу Берое Миньор 2015 опази крепостта си срещу Берое
Чете се за: 03:37 мин.
ЦСКА 1948 не остави шансове на Ботев Пловдив ЦСКА 1948 не остави шансове на Ботев Пловдив
Чете се за: 02:47 мин.
Балкан не се огъна пред непримиримостта на Ямбол Балкан не се огъна пред непримиримостта на Ямбол
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Кой е Слави Бинев? Кой е Слави Бинев?
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Транспортираха мъж с медицински хеликоптер след тежък инцидент с АТВ в Странджа Транспортираха мъж с медицински хеликоптер след тежък инцидент с АТВ в Странджа
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Самолет се разби в двора на къща край Плевен Самолет се разби в двора на къща край Плевен
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Мотивацията за протести преди битката за...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Демонстрация в Мадрид: 250 000 души в защита на пенсионната система
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Украйна: Връзката със „Старлинк“ и...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Как си представят учениците президента на България?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ