Швьонтек и Мухова в спор за титлата на Ролан Гарос 2023

Днес ще се изиграе финалът на Откритото първенство на Франция по тенис за жени. Една срещу друга ще се изправят световната номер 1 и действаща шампиона Ига Швьонтек и една от изненадите на турнира Каролина Мухова.

Мачът за трофея започва в 16:00 часа българско време.

Швьонтек, която гони трета титла в Париж след 2020 и 2022, влиза като явна фаворитка в мача с чехкинята. 22-годишната полякиня прави безапелационен турнир до момента, като не загуби нито един сет до финала. В първите си три срещи тя върза общо четири „геврека“ на съперничките си, включително впечатляващ успех над китайката Синю Уан с 6-0, 6-0 в трети кръг. На осминафиналите опонентката й Леся Цуренко се отказа в края на първия сет. В четвъртфиналите и полуфиналите Ига се справи последователно с Коко Гоф в повторение на миналогодишния финал и Беатрис Хадад Мая от Бразилия, която се оказа и най-сериозното предизвикателство пред световната номер 1, но в крайна сметка загуби с 2-6, 6-7 (7).

Just grateful. Keep dreaming, keep fighting...



Jestem po prostu wdzięczna. Warto marzyć, warto walczyć...#FINAL #onemoretime pic.twitter.com/qHGCeynLoZ