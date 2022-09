Швьонтек и Жабер определят новата шампионка в Ню Йорк

Ига Швьонтек ще се изправи срещу Онс Жабер в спор за титлата на Откритото първенство на САЩ по тенис за жени. Сблъсъкът между световната №1 и петата в света тунизийка е тази вечер, 10 септември, от 23:00 часа българско време.

Швьонтек, която по-рано през сезона бе в серия от 37 поредни победи, преди да отстъпи изненадващо на Ализе Корне в трети кръг на Уимбълдън, не започна по най-добрия начин сезона на твърди кортове, след като спечели по само един мач в Торонто и Синсинати. Полякинята обаче демонстрира върхова форма на Флъшинг Медоус, превръщайки се в първата тенисистка от тази страна, която стига до спора за трофея в Ню Йорк. Пътят на №1 в ранглистата при дамите не бе лек, въпреки че започна с чисти победи над Жасмин Паолини, Слоун Стивънс и Лорън Дейвис.

На осминафиналите тя бе сериозно затруднена от германката Юле Нимайер, а след това отстрани местната любимка Джесика Пегула. На полуфиналите Швьонтек бе близо до загубата, след като губеше от Арина Сабаленка с 2-4 в третия сет, но съумя да вземе четири поредни гейма, за да се поздрави и с място на финала. Тя ще се бори за трета титла от Големия шлем, като при успех над Жабер ще стане най-младата трикратна шампионка от Шлема след Мария Шарапова през 2008 г. Швьонтек е в серия от девет поредни спечелени финала след загубата в дебютния си спор за титла в кариерата през 2019 г., когато отстъпи на Полона Херцог в Лугано.

Съперничка на световната №1 ще бъде една от най-добре представящите се тенисистки през годината Онс Жабер. Тунизийката продължава да пише история, след като по-рано през сезона стигна до финал на Откритото на Великобритания, където загуби от казахстанката Елена Рибакина. Петата ракета в света, подобно на Швьонтек, не влезе в Ю Ес Оупън във възможно най-добро състояние, след като взе едва две срещи в трите подготвителни турнира, в които участва, като дори се отказа в Торонто поради травма в коремната област. Жабер стартира с двусетови победи над американките Мадисън Бренгъл и Елизабет Мандлик.

Успехите над двете представителки на домакините бе последван от трисетова победа над Шелби Роджърс, като това бе и единственият й загубен сет до финала. Жабер срази още Вероника Кудерметова, Айла Томлянович, която надви Серина Уилямс в последния турнир на великата американка, а на полуфиналите удари намиращата се в отлична форма Каролин Гарсия от Франция за едва 66 минути, спирайки серията й от 13 последователни успеха. Жабер има три титли в кариерата си, които дойдоха в последните 15 месеца – Бирмингам през юни 2021, и Мадрид и Берлин по-рано през годината. Тя обаче загуби двата си финала на твърди кортове – от Дария Касаткина в Москва през 2018 и от Гарбине Мугуруса в Чикаго три години по-късно.

That final feeling



Ons Jabeur and Iga Swiatek will battle for the women's singles title!@Cadillac Iconic Moments | #USOpen pic.twitter.com/Lmew6L98zx