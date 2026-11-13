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Си Цзинпин: Обединението на Тайван с Китай ще се осъществи

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Снимка: Maxim Shemetov / POOL / AFP
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„Ходът на историята не може да бъде спрян“, заяви в четвъртък (12 ноември) китайският президент Си Цзинпин, призовавайки за пълното „обединение“ на Тайван с родината. Той подчерта, че това ще бъде постигнато по мирен път, без да споменава употребата на сила.

Китай разглежда Тайван като част от своята територия въпреки категоричното отхвърляне на тези претенции от страна на Тайпе. Пекин многократно е предлагал модела за автономия „една държава, две системи“, но тази идея не се подкрепя от основните политически партии в Тайван.

Решаването на тайванския въпрос е „непоколебима историческа мисия“ на Китайската комунистическа партия, посочи Си в реч в Дома на народните събрания в Пекин.

„Ходът на историята не може да бъде спрян. Пълното обединение на родината трябва да бъде осъществено и то със сигурност ще бъде осъществено“, добави китайският лидер.

Правителството на Тайван отхвърли изявленията, като ги определи като лишени от каквото и да било ново съдържание.

„Що се отнася до формулировките за обединението с Тайван, те не се различават особено от казаното в миналото“, заяви Лян Вънцзе, говорител на тайванския Съвет по въпросите на континентален Китай.

Изявленията на Си Цзинпин бяха направени по време на церемония по повод 160-ата годишнина от рождението на революционния деец Сун Ятсен, оглавил въстанието през 1911 г., което слага край на вековното имперско управление и води до създаването на Република Китай.

Статия, написана от ERTNews, първоначално публикувана на 12 ноември 2026 г.

#Китай #Си Цзинпин #Тайван

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