Сидни МакЛафлин подобри собствения си световен рекорд в Юджийн

Олимпийската шампионка Сидни МакЛафлин впечатли публиката на "Хейуърд Фийлд" в Юджийн, Орегон, след като разби собствения си световен рекорд на 400 метра с препятствия, за да грабне титлата от Световното първенство по лека атлетика.

22-годишната американка бе считана за сигурна победителка в дисциплината, но дори тя бе изненадана от изключителния си резултат, с който свали цели 73 стотни от предишното си върхово постижение, записвайки 50,68 секунди по пътя към победата.

