Двукратната олимпийска шампионка Сифан Хасан се класира за финала на 1500 метра на световното първенство по лека атлетика в унгарската столица Будапеща, след като падна предишната вечер, докато се бореше за златото на 10 000 метра.

Звездата на Нидерландия записа най-доброто си постижение за сезона 3:55.48 минути в полуфиналната си серия, спечелен от нейната основен съперничка и световната рекордьорка на 1500 и 5000 метра Фейт Кипиегон от Кения.

Състезанието беше по-малко от 24 часа, след като тя падна на финалната права на 10 000 метра, докато се бореше за златото с етиопката Гудаф Цегай.

Попитана какво може да очаква на финала във вторник, тя каза: "Не знам. Трудно е психически след падането".

Инцидентът в събота сложи край на опитите й за безпрецедентни три титли на 1500, 5000 и 10 000 метра, след като тя спечели медали и на трите на Олимпийските игри в Токио - два златни и един бронзов.

Тя все още има шанс на 1500 и 5000 метра, но ще й бъде трудно да надделее над Кипиегон, която изглежда непобедима.

Нидерландката, която също спечели Лондонския маратон при дебюта си на дистанцията през април, каза, че не съжалява, че се състезава отново в три дисциплини.

"I lost it and it does not matter if I complain"



A dramatic finish in the women's 10,000m final is not stopping @SifanHassan at the #WorldAthleticsChamps



She goes again in the women's 1500m semi-finals pic.twitter.com/nin4iGkZuH