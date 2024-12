Силен мач за Трей Йънг при успеха на Атланта Хоукс над Ню Йорк Никс

Трей Йънг отбеляза 22 точки и добави 11 асистенции, а Атланта Хоукс стигна до полуфиналите за Купата на Националната баскетболна асоциация (НБА) в Лас Вегас, побеждавайки Ню Йорк със 108:100.

Де'Андре Хънтър отбеляза 24 точки, а Джейлън Джонсън се отличи с 21 точки, 15 борби и 7 асистенции за Хоукс, които поднесоха изненадата на турнира, след успехи над защитаващия титлата си Селтикс в Бостън и над лидера в НБА Кливланд Кавалиърс в груповата фаза, за да стигнат до елиминациите като №3 в схемата на Изток. Сега те ще се изправят срещу Милуоки Бъкс в събота в полуфинален двубой.

Джош Харт реализира 21 точки, а Карл-Антъни Таунс записа 19 точки и 19 борби за Никс.

Джейлън Грийн реализира два наказателни удара 3,5 секунди преди края и Хюстън Рокетс победи Голдън Стейт Уориърс с 91:90, за да се класира за полуфиналите на Купата на НБА.

Хюстън записа 15 мача срещу Уориърс, печелейки за първи път в серията от 20 февруари 2020 г. Рокетс ще се изправи срещу Оклахома Сити, който победи Далас в друг четвъртфинален мач на Запад във вторник вечер, на полуфиналите в събота.

Алперен Шенгюн поведе Рокетс с 26 точки и 11 борби, а Джабари Смит младши добави 15 точки.

Хюстън водеше с 14 точки, преди да се стигне до вълнуващия финал. "Ракетите" допуснаха обрат и изоставаха с шест около минута и половина преди сирената преди Фред ВанВлийт да осъществи тройка, а Шенгюн кош 27 секунди преди края, за да намали разликата до една точка.

Стеф Къри пропусна да реализира тройка 11 секунди преди края, а Гари Пейтън II хвана отбитата топка, но Грийн пресече подаването му и беше фаулиран от Джонатан Куминга, за да реализира победните наказателни удари.

Уориърс имаха шанс да спечелят, но Смит блокира опита за три точки на Брандин Поджимски.

