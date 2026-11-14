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След оценката на S&P „Демократична България“ настоява за пренаписване на бюджета за 2027 г.

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оценката bdquoдемократична българияldquo настоява пренаписване бюджета 2027
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След като S&P промени перспективата за кредитния рейтинг на България, „Демократична България“ съобщи, че настоява за пренаписване на бюджета за 2027 г. с дефицит под 3% от БВП, за да се намали рискът от загуба на растеж и изпадане в рецесия.

"Заради очакването на реформи преди шест месеца международната рейтингова агенция S&P повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България. Днес я връща обратно - от положителна на стабилна. Правителството внесе два от най-лошите проекта за бюджет - за 2026 г. и 2027 г., а планът за реформи се оказа неизпълнено обещание", посочват в позиция от ДБ.

S&P прогнозира рекорден бюджетен дефицит от 5,1% от БВП през 2026 г. Дефицитът по текущата сметка се очаква да достигне 8,7% от БВП - най-високото ниво от 18 години.

"Икономиката прегрява, разходите растат, дългът се увеличава и губим конкурентоспособност. При обсъждането на бюджета за 2026 г. от ДБ предложихме дефицит от 3,9 млрд. евро вместо 7,3 млрд. евро (под 3% от БВП), но мнозинството отхвърли всичките ни 18 предложения", отбелязват от ДБ.

И допълват, че S&P определя мерките за овладяване на дефицита в бюджета за 2027 г. като неефективни и изрично посочва еднократния данък върху свръхпечалбите, от който правителството очаква 800 млн. евро. С еднократни приходи не се финансират постоянни разходи.

"Това е проблемът, за който в "Демократична България" предупреждаваме от месеци. Фискалната политика на Радев вече тежи върху кредитоспособността на страната и увеличава риска от рецесия и дългова спирала през 2028 г. Управлението на Румен Радев разполага със самостоятелно парламентарно мнозинство. Никой не му пречи да проведе необходимите реформи. Вместо да обяснява, че за всичко е виновна опозицията, правителството трябва да покаже кои неефективни разходи ще прекрати, как ще реформира администрацията и МВР и как ще създаде условия за повече инвестиции, производство и износ. Днес S&P промени перспективата. Ако бюджетните проблеми не бъдат овладени, агенцията предупреждава, че следващата стъпка може да бъде понижаване на кредитния рейтинг - нещо, което не се е случвало от фалита на КТБ през 2014 г.", се казва още в позицията.

#„Стандард енд Пуърс“ #ДБ #позиция #новини в Метрото

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