След оценката на S&P „Демократична България“ настоява за пренаписване на бюджета за 2027 г.

След като S&P промени перспективата за кредитния рейтинг на България, „Демократична България“ съобщи, че настоява за пренаписване на бюджета за 2027 г. с дефицит под 3% от БВП, за да се намали рискът от загуба на растеж и изпадане в рецесия.

"Заради очакването на реформи преди шест месеца международната рейтингова агенция S&P повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България. Днес я връща обратно - от положителна на стабилна. Правителството внесе два от най-лошите проекта за бюджет - за 2026 г. и 2027 г., а планът за реформи се оказа неизпълнено обещание", посочват в позиция от ДБ.

S&P прогнозира рекорден бюджетен дефицит от 5,1% от БВП през 2026 г. Дефицитът по текущата сметка се очаква да достигне 8,7% от БВП - най-високото ниво от 18 години.

"Икономиката прегрява, разходите растат, дългът се увеличава и губим конкурентоспособност. При обсъждането на бюджета за 2026 г. от ДБ предложихме дефицит от 3,9 млрд. евро вместо 7,3 млрд. евро (под 3% от БВП), но мнозинството отхвърли всичките ни 18 предложения", отбелязват от ДБ.

И допълват, че S&P определя мерките за овладяване на дефицита в бюджета за 2027 г. като неефективни и изрично посочва еднократния данък върху свръхпечалбите, от който правителството очаква 800 млн. евро. С еднократни приходи не се финансират постоянни разходи.