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След стрелбата в Благоевград: Прокуратурата разследва опит за умишлено убийство

Предстои стрелецът да бъде привлечен като обвиняем

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от БНТ
11:44, 14.11.2023
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
млада жена простреляна благоевград
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Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по досъдебно производство за извършен опит за умишлено убийство – престъпление по чл. 115, вр. чл. 18 от НК.

Около 14,00 ч. на 13.11.2023 г. в междублоково пространство в кв. „Еленово“ в гр. Благоевград била простреляна 29-годишна жена. Непосредствено след деянието извършителят се укрил.

Направен е оглед на местопроизшествието. Установено е, че спрямо пострадалата са били произведени изстрели с пистолет. Понастоящем тя е в болнично заведение без опасност за живота.

В резултат на действията по издирване извършителят на деянието – 49-годишният Б.В., е задържан. Предстои привличането му в качеството на обвиняем.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.

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#Еленово #Благоевград #простреляна жена #стрелба
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