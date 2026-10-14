БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

След ударите с дрон в Черно море: Премиерът, министри и шефовете на службите в НС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Атаките с дронове в Черно море са първа точка от работата на депутатите в НС.

Премиерът Румен Радев, министрите на отбраната, на външните и на вътрешните работи ще бъдат изслушани в парламента. Началникът на отбраната и ръководителите на службите също трябва да дадат повече информация за предприетите действия и оценката на риска за националната сигурност.

Трябва да станат ясни и предстоящите действия на държавата и мерките, които ще бъдат взети във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, на 6 и 13 октомври в непосредствена близост до териториалните води на България.

Вчера стана ясно, че са водени разговори с партньорите за тяхно участие чрез финансиране и споделяне на опит, както и за оборудване с антидрон системи.

#шефове на служби #нови атаки с дронове #изслушване на премиера #министри #Парламент

Водещи новини

Жълт код: Интензивни валежи и силен вятър в Източна България
Жълт код: Интензивни валежи и силен вятър в Източна България
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След ударите с дрон в Черно море: Премиерът, министри и шефовете на службите в НС След ударите с дрон в Черно море: Премиерът, министри и шефовете на службите в НС
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Войната в Украйна: Поредица от експлозии разтърсиха Киев Войната в Украйна: Поредица от експлозии разтърсиха Киев
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море...
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Продължава ремонтът на тунел „Топли дол“, движението е...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Оперираха успешно папа Лъв XIV, диагностициран е с рак на белия дроб
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Литературен юбилей: Навършват се 100 години от публикуването на...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ