Слончета близнаци се родиха в Кения (ВИДЕО)

Рядко срещани слонове близнаци се родиха в Кения. От местната организация "Спасете слоновете" съобщиха, че двете женски слончета са се родили в националния резерват Самбуру в Северна Кения от майка на име Алто.

Близнаците съставляват само около един процент от ражданията на слонове, въпреки че в началото на 2022 г. в същия резерват се е родила друга двойка - един мъжки и една женска.

Видеоклип, публикуван в социалната мрежа X от организацията "Спасете слоновете", показва как малките слончета се хранят от майка си, заобиколени от други членове на стадото.

Hooray! Yet another set of twins (both female) have been born in Samburu National Reserve almost two years after Bora from the Winds gave birth to twins for the first time in decades. Meet Alto’s double joy who were first spotted by our researchers this week.



Gilbert Sabinga pic.twitter.com/A3y6n8NLjg