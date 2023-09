Сорана Кърстя отстрани Елена Рибакина И поднесе изненадата на US Open

30-ата поставена румънка Сорана Кърстя поднесе изненада в третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените след като отстрани четвъртата в схемата Елена Рибакина от Казахстан с 6:3, 6:7(6), 6:4 в мач, продължил два часа и 49 минути.

33-годишната Кърстя се класира за четвъртия кръг на турнира от Големия шлем в Ню Йорк за първи път в кариерата си.

След като изостана с 0:1 сета, Рибакина успя да изравни след оспорван втори сет, но в третата част румънката поведе с 4:1. Съперничките си размениха по още два пробива, а Сорана Кърстя стигна до крайната победа при първия си мачбол.

В четвъртия кръг тя ще се изправи срещу 15-ата поставена Белинда Бенчич (Швейцария), която елиминира китайкара Лин Чжу със 7:6(1), 2:6, 6:3 за два часа и 42 минути игра.

