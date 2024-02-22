СОС избра отново заместник-председатели и състави на постоянните комисии

На днешното си заседание Столичният общински съвет (СОС) избра заместник-председатели на Съвета, както и състави на постоянните комисии.

От общо 14 комисии в СОС, ГЕРБ-СДС имат петима председатели, МК "БСП за България" - четирима, "Продължаваме Промяната - Демократична България" ("Спаси София") имат двама председатели на комисии, от "Има такъв народ" - един, а председателството на две комисии се поема от двама независими общински съветници.

Комисията за противодействие на корупцията ще се оглавява от Антон Хекимян (ГЕРБ), след като Бонка Василева от ПП-ДБ-СС си направи отвод днес. За заместник-председател на тази комисия е избрана Благовеста Кенарова (ПП-ДБ-СС).

Ето и пълния списък на състава на комисиите в СОС:

Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика - 17 членове:

Севделина Георгиева Петрова - председател;

Росица Юри Николова - зам.-председател;

Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;

Димитър Първанов Димитров;

Благовест Георгиев Георгиев;

Христо Николаев Копаранов;

Стефан Атанасов Спасов;

Грети Иванова Стефанова;

Димитър Христов Петров;

Анна Илиева Стойкова;

Драгомир Христов Младенов;

Лорита Георгиева Радева;

Диана Нинова Тонова;

Войслав Георгиев Тодоров;

Иван Георгиев Сотиров;

Ася Тодорова Тодорова;

Васил Стайков Драганов

Постоянна комисия по финанси и бюджет - 17 членове:

Димитър Бойков Вучев - председател;

Иван Янчов Таков - зам.-председател;

Пламен Иванов Данаилов - зам.-председател;

Бойко Георгиев Димитров;

Емилия Божидарова Ангелова;

Андрей Зографски;

Благовеста Атанасова Кенарова;

Росица Юри Николова;

Драгомир Иванов Драгомиров;

Ваня Лазарова Тагарева;

Прошко Начев Прошков;

Екатерина Евлогиева Йорданова;

Войслав Георгиев Тодоров;

Красимир Рангелов Гълъбов;

Севделина Георгиева Петрова;

Вили Младенов Лилков;

Карлос Арналдо Контрера

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика - 11 членове:

Ваня Руменова Григорова - председател;

Саад Таммам Алуани - зам.-председател;

Антон Господинов Койчев - зам.-председател;

Борис Бориславов Бонев;

Марта Руменова Георгиева;

Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;

Георги Валентинов Георгиев;

Диян Величков Стаматов;

Диана Нинова Тонова;

Иван Максимов Пешев;

Емил Александров Димитров

Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори - 13 членове:

Красимир Рангелов Гълъбов - председател;

Емилия Божидарова Ангелова - зам.-председател;

Лорита Георгиева Радева - зам.-председател;

Цветелина Калинова Симеонова - Заркин;

Димитър Първанов Димитров;

Симеон Борисов Ставрев;

Димитър Христов Петров;

Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;

Анна Илиева Стойкова;

Антон Гаро Хекимян;

Иван Максимов Пешев;

Еньо Енев Савов;

Ивайло Христов Йонков

Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба - 9 членове:

Иван Митьов Виделов - председател;

Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;

Димитър Иванов Данаилов - зам.-председател;

Димитър Петров Шалъфов;

Марта Руменова Георгиева;

Христо Николаев Копаранов;

Димитър Христов Петров;

Румен Стенли Александров;

Деян Николаев Николов

Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие - 13 членове:

Мирослав Ласло Боршош - председател;

Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - зам.-председател;

Венци Венциславов Стойчев - зам.-председател;

Бонка Сергеева Василева;

Гергин Александров Борисов;

Веселин Йорданов Калановски;

Стефан Атанасов Спасов;

Антон Гаро Хекимян;

Диян Величков Стаматов;

Иван Митьов Виделов;

Еньо Енев Савов;

Вили Младенов Лилков;

Ивайло Йорданов Костадинов

Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация - 17 членове:

Прошко Начев Прошков - председател;

Димитър Петров Шалъфов - зам.-председател;

Иван Максимов Пешев - зам.-председател;

Борис Бориславов Бонев;

Бойко Георгиев Димитров;

Гергин Александров Борисов;

Грети Иванова Стефанова;

Бонка Сергеева Василева;

Антон Гаро Хекимян;

Татяна Николова Георгиева;

Диана Нинова Тонова;

Станислав Чавдаров Младенов;

Ивайло Христов Йонков;

Венци Венциславов Стойчев;

Севделина Георгиева Петрова;

Пламен Иванов Данаилов;

Иван Михайлов Алексиев

Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране - 11 членове:

Димитър Иванов Данаилов - председател;

Грети Иванова Стефанова - зам.-председател;

Николай Вельов Велчев - зам.-председател;

Драгомир Иванов Драгомиров;

Стефан Атанасов Спасов;

Димитър Бойков Вучев;

Антон Господинов Койчев;

Драгомир Христов Младенов;

Станислав Чавдаров Младенов;

Венци Венциславов Стойчев;

Иван Георгиев Сотиров

Постоянна комисия по обществен ред и сигурност - 9 членове:

Ваня Лазарова Тагарева - председател;

Румен Стенли Александров - зам.-председател;

Васил Стайков Драганов - зам.-председател;

Благовеста Атанасова Кенарова;

Христо Николаев Копаранов;

Веселин Йорданов Калановски;

Николай Вельов Велчев;

Иван Георгиев Сотиров;

Карлос Арналдо Контрера

Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност - 15 членове:

Иван Янчов Таков - председател;

Андрей Зографски - зам.-председател;

Карлос Арналдо Контрера - зам.-председател;

Димитър Първанов Димитров;

Симеон Борисов Ставрев;

Благовест Георгиев Георгиев;

Гергин Александров Борисов;

Анна Илиева Стойкова;

Димитър Бойков Вучев;

Прошко Начев Прошков;

Ваня Руменова Григорова;

Ивайло Христов Йонков;

Ася Тодорова Тодорова;

Емил Александров Димитров;

Красимир Рангелов Гълъбов

Постоянна комисия за децата, младежта и спорта - 11 членове:

Димитър Петров Шалъфов - председател;

Татяна Николова Георгиева - зам.-председател;

Еньо Енев Савов - зам.-председател;

Благовест Георгиев Георгиев;

Драгомир Иванов Драгомиров;

Саад Таммам Алуани;

Екатерина Евлогиева Йорданова;

Мирослав Ласло Боршош;

Войслав Георгиев Тодоров;

Вили Младенов Лилков;

Иван Михайлов Алексиев

Постоянна комисия за връзки с гражданското общество - 7 членове:

Николай Вельов Велчев - председател;

Румен Стенли Александров - зам.-председател;

Ася Тодорова Тодорова - зам.-председател;

Бонка Сергеева Василева;

Благовеста Атанасова Кенарова;

Марта Руменова Георгиева;

Драгомир Христов Младенов

Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти - 9 членове:

Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - председател;

Екатерина Евлогиева Йорданова - зам.-председател;

Станислав Чавдаров Младенов - зам.-председател;

Саад Таммам Алуани;

Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;

Диян Величков Стаматов;

Иван Михайлов Алексиев;

Деян Николаев Николов;

Емил Александров Димитров

Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията - 9 членове:

Антон Гаро Хекимян- председател

Бонка Сергеева Василева

Иван Михайлов Алексиев

Благовеста Атанасова Кенарова;

Иван Митьов Виделов;

Пламен Иванов Данаилов;

Ивайло Христов Йонков;

Васил Стайков Драганов;

Ивайло Йорданов Костадинов

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