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СОС избра отново заместник-председатели и състави на постоянните комисии

Карина Караньотова
от Карина Караньотова
12:23, 22.02.2024 (обновена)
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
СОС
Снимка: БГНЕС
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На днешното си заседание Столичният общински съвет (СОС) избра заместник-председатели на Съвета, както и състави на постоянните комисии.

От общо 14 комисии в СОС, ГЕРБ-СДС имат петима председатели, МК "БСП за България" - четирима, "Продължаваме Промяната - Демократична България" ("Спаси София") имат двама председатели на комисии, от "Има такъв народ" - един, а председателството на две комисии се поема от двама независими общински съветници.

Комисията за противодействие на корупцията ще се оглавява от Антон Хекимян (ГЕРБ), след като Бонка Василева от ПП-ДБ-СС си направи отвод днес. За заместник-председател на тази комисия е избрана Благовеста Кенарова (ПП-ДБ-СС).

Ето и пълния списък на състава на комисиите в СОС:

Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика - 17 членове:

Севделина Георгиева Петрова - председател;
Росица Юри Николова - зам.-председател;
Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;
Димитър Първанов Димитров;
Благовест Георгиев Георгиев;
Христо Николаев Копаранов;
Стефан Атанасов Спасов;
Грети Иванова Стефанова;
Димитър Христов Петров;
Анна Илиева Стойкова;
Драгомир Христов Младенов;
Лорита Георгиева Радева;
Диана Нинова Тонова;
Войслав Георгиев Тодоров;
Иван Георгиев Сотиров;
Ася Тодорова Тодорова;
Васил Стайков Драганов

Постоянна комисия по финанси и бюджет - 17 членове:

Димитър Бойков Вучев - председател;
Иван Янчов Таков - зам.-председател;
Пламен Иванов Данаилов - зам.-председател;
Бойко Георгиев Димитров;
Емилия Божидарова Ангелова;
Андрей Зографски;
Благовеста Атанасова Кенарова;
Росица Юри Николова;
Драгомир Иванов Драгомиров;
Ваня Лазарова Тагарева;
Прошко Начев Прошков;
Екатерина Евлогиева Йорданова;
Войслав Георгиев Тодоров;
Красимир Рангелов Гълъбов;
Севделина Георгиева Петрова;
Вили Младенов Лилков;
Карлос Арналдо Контрера

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика - 11 членове:

Ваня Руменова Григорова - председател;
Саад Таммам Алуани - зам.-председател;
Антон Господинов Койчев - зам.-председател;
Борис Бориславов Бонев;
Марта Руменова Георгиева;
Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
Георги Валентинов Георгиев;
Диян Величков Стаматов;
Диана Нинова Тонова;
Иван Максимов Пешев;
Емил Александров Димитров

Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори - 13 членове:

Красимир Рангелов Гълъбов - председател;
Емилия Божидарова Ангелова - зам.-председател;
Лорита Георгиева Радева - зам.-председател;
Цветелина Калинова Симеонова - Заркин;
Димитър Първанов Димитров;
Симеон Борисов Ставрев;
Димитър Христов Петров;
Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
Анна Илиева Стойкова;
Антон Гаро Хекимян;
Иван Максимов Пешев;
Еньо Енев Савов;
Ивайло Христов Йонков

Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба - 9 членове:

Иван Митьов Виделов - председател;
Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;
Димитър Иванов Данаилов - зам.-председател;
Димитър Петров Шалъфов;
Марта Руменова Георгиева;
Христо Николаев Копаранов;
Димитър Христов Петров;
Румен Стенли Александров;
Деян Николаев Николов

Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие - 13 членове:

Мирослав Ласло Боршош - председател;
Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - зам.-председател;
Венци Венциславов Стойчев - зам.-председател;
Бонка Сергеева Василева;
Гергин Александров Борисов;
Веселин Йорданов Калановски;
Стефан Атанасов Спасов;
Антон Гаро Хекимян;
Диян Величков Стаматов;
Иван Митьов Виделов;
Еньо Енев Савов;
Вили Младенов Лилков;
Ивайло Йорданов Костадинов

Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация - 17 членове:

Прошко Начев Прошков - председател;
Димитър Петров Шалъфов - зам.-председател;
Иван Максимов Пешев - зам.-председател;
Борис Бориславов Бонев;
Бойко Георгиев Димитров;
Гергин Александров Борисов;
Грети Иванова Стефанова;
Бонка Сергеева Василева;
Антон Гаро Хекимян;
Татяна Николова Георгиева;
Диана Нинова Тонова;
Станислав Чавдаров Младенов;
Ивайло Христов Йонков;
Венци Венциславов Стойчев;
Севделина Георгиева Петрова;
Пламен Иванов Данаилов;
Иван Михайлов Алексиев

Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране - 11 членове:

Димитър Иванов Данаилов - председател;
Грети Иванова Стефанова - зам.-председател;
Николай Вельов Велчев - зам.-председател;
Драгомир Иванов Драгомиров;
Стефан Атанасов Спасов;
Димитър Бойков Вучев;
Антон Господинов Койчев;
Драгомир Христов Младенов;
Станислав Чавдаров Младенов;
Венци Венциславов Стойчев;
Иван Георгиев Сотиров

Постоянна комисия по обществен ред и сигурност - 9 членове:

Ваня Лазарова Тагарева - председател;
Румен Стенли Александров - зам.-председател;
Васил Стайков Драганов - зам.-председател;
Благовеста Атанасова Кенарова;
Христо Николаев Копаранов;
Веселин Йорданов Калановски;
Николай Вельов Велчев;
Иван Георгиев Сотиров;
Карлос Арналдо Контрера

Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност - 15 членове:

Иван Янчов Таков - председател;
Андрей Зографски - зам.-председател;
Карлос Арналдо Контрера - зам.-председател;
Димитър Първанов Димитров;
Симеон Борисов Ставрев;
Благовест Георгиев Георгиев;
Гергин Александров Борисов;
Анна Илиева Стойкова;
Димитър Бойков Вучев;
Прошко Начев Прошков;
Ваня Руменова Григорова;
Ивайло Христов Йонков;
Ася Тодорова Тодорова;
Емил Александров Димитров;
Красимир Рангелов Гълъбов

Постоянна комисия за децата, младежта и спорта - 11 членове:

Димитър Петров Шалъфов - председател;
Татяна Николова Георгиева - зам.-председател;
Еньо Енев Савов - зам.-председател;
Благовест Георгиев Георгиев;
Драгомир Иванов Драгомиров;
Саад Таммам Алуани;
Екатерина Евлогиева Йорданова;
Мирослав Ласло Боршош;
Войслав Георгиев Тодоров;
Вили Младенов Лилков;
Иван Михайлов Алексиев

Постоянна комисия за връзки с гражданското общество - 7 членове:

Николай Вельов Велчев - председател;
Румен Стенли Александров - зам.-председател;
Ася Тодорова Тодорова - зам.-председател;
Бонка Сергеева Василева;
Благовеста Атанасова Кенарова;
Марта Руменова Георгиева;
Драгомир Христов Младенов

Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти - 9 членове:

Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - председател;
Екатерина Евлогиева Йорданова - зам.-председател;
Станислав Чавдаров Младенов - зам.-председател;
Саад Таммам Алуани;
Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
Диян Величков Стаматов;
Иван Михайлов Алексиев;
Деян Николаев Николов;
Емил Александров Димитров

Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията - 9 членове:

Антон Гаро Хекимян- председател
Бонка Сергеева Василева
Иван Михайлов Алексиев
Благовеста Атанасова Кенарова;
Иван Митьов Виделов;
Пламен Иванов Данаилов;
Ивайло Христов Йонков;
Васил Стайков Драганов;
Ивайло Йорданов Костадинов

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#заместник-председатели #СОС #Столичен общински съвет
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