Спартак Плевен нанесе първо разочарование на Рилски спортист в НБЛ

Спартак Плевен изкова втори пореден успех в НБЛ. Селекцията на Желко Лукаич матира Рилски спортист с 86:70 в среща от третия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". Мачът предложи сериозна доза интрига и нервни моменти, но финалните акорди принадлежаха на "синьо-белите", които пречупиха състава, воден от Любомир Киров, нанасяйки му първо поражение от началото на сезона в родния елит. Напрежението се покачи още повече в средата на третата част, когато "синьо-белите" останаха без сръбския специалист, който бе изгонен с директна дисквалификация.

Мачът бе белязан и от завръщането на Александър Янев за Рилецо.

По този начин двата отбора имат на сметката си по две победи и една загуба. На 31 октомври (събота) Спартак ще има визита на Черно море, докато Рилски ще домакинства на Локомотив Пловдив.

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Двата отбора опипваха почвата в откриващите минути, като заплахите в офанзивен план идваха и от двете страни. Статуквото, изпълнено с равенства, бе развалено от Алекс Симеонов, който се погрижи домакините да изковат аванс от 4 точки в края на встъпителния период. „Синьо-белите“ намериха пътя кум двуцифрената разлика в следващата десетка, но гостите имаха достатъчно аргументи в офанзивен план, за да надигнат глава и двата тима да се оттеглят в съблекалнята при 42:42.

Размяната на серии се превърна в тенденция на старта на третата част, но това не спря спартаклии да си извоюват 7-точков актив след 30 минути игрово време. Тимът от Плевен набра инерция и при откриването на заключителната четвърт, когато удържа щурма на Рилецо и впоследствие си изгради двуцифрен актив, слагайки точка на спора до финалната сирена.

Роли Устър се отличи за Спартак със своите 21 точки и 6 борби. Джейлън МакКлауд се разписа с 19 точки, Алекс Симеонов се отчете с 18 и 7 овладени под двата ринга топки, Александър Матушев наниза 10.

Алън Арнет отвърна за Рилски с 21 точки и 5 борби. Малик Джонсън отбеляза 16 точки, Айзея Ричардс има 10 и 6 овладени под двата ринга топки.