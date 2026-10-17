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Спартак Плевен не остави съмнения срещу Политехника

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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"Синьо-белите" сразиха дебютанта в НБЛ по пътя към първия успех.

Спартак Плевен не остави съмнения срещу Политехника
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Спартак Плевен намери пътя към първи успех от началото на сезона в НБЛ. Съставът на Желко Лукаич не остави съмнения срещу Политехника след 102:71 в среща от втория кръг, която се изигра в зала "Дупница". Спартаклии показаха, че ще диктуват събитията още през първото полувреме, а през второто затвърдиха тези амбиции, нанасяйки второ поредно поражение за момчетата на Александър Драгичевич в елита.

За "синьо-белите" липсваше Александър Данаилович, който не бе в групата.

По този начин тимът от Плевен има победа и загуба, а "лилаво-оранжевите" все още не занаят какво е успех и са с две поражения. На 25 октомври (неделя) Спартак ще бъде домакин на Рилски спортист, докато ден по-рано Политехника ще пътува до Пловдив за визита на Локомотив.

Точната стрелба се оказа верен приятел и за двата отбора в дебютните минути. Филип Бошкович и Никола-Александър Жеков често взимаха нещата в свои ръце за домакините, а гостите разчитаха предимно на Синиша Шорак и Александър Матушев. Последните двама получиха подкрепа в офанзивен план от Тре Уилямс и Алекс Симеонвов, които осигуриха аванс на гостите от 7 точки в края на първата част.

Матушев се превърна в главната причина „синьо-белите“ да се намират в подем и на старта на втория период. Ландън Гласпър и Жеков подхванаха подем за „лилаво-оранжевите“, но Джейлън МакКлауд сложи край на мечтите за нещо повече и даде тон на спартаклии да се приберат в съблекалнята при 53:37.

Васил Попов бе най-сериозната алтернатива в нападение на старта на второто полувреме, но липсата на подкрепа от останалите му съотборници спря отбора от Дупница. Последва обединение на усилията от страна на Уилямс и Матушев, които дадоха тон на тима от Плевен за актив от 20 точки след 30 минути игра.В заключителната четвърт участникът в Европейската северна лига не срещна трудности да сложи окончателен край на интригата.

Александър Матушев се отличи за Спартак със своите 31 точки, допълнени от 8 борби, 5 откраднати топки и 4 успешни стрелби зад дъгата. Тре Уилямс се отчете със 17 и 8 овладени под двата ринга топки. Роли Устър регистрира 12 точки, 9 овладени под двата коша топки и 9 асистенции. Алекс Симеонов реализира 11.

Васил Попов отвърна за Политехника с 15 точки и 5 асистенции. Ландън Гласпър отбеляза 13, Филип Бошкович завърши с 12, Никола-Александър Жеков записа 11, 8 овладени борби и 5 асистенции.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Политехника #БК Спартак Плевен

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