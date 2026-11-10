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Спасиха турист под връх Вихрен, в операцията участва и въздушния екип на "Гранична полиция"

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Спасителна служба Банско
Снимка: БТА
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Планински спасители, съвместно с въздушния екип на "Гранична полиция", спасиха турист под връх Вихрен, съобщиха от Планинската спасителна служба - отряд Банско на своята фейсбук страница. Мъжът е в добро общо състояние.

Сигналът беше от мъж, попаднал в изключително рискова ситуация на сложен терен в зимни условия под връх Вихрен, без възможност да продължи сам, пишат от ПСС - Банско.

В такава ситуация времето е решаващ фактор за спасяването. Благодарение на съдействието на въздушния екип четирима планински спасители бяха транспортирани възможно най-бързо до местността Кабата, а впоследствие и пострадалият турист беше евакуиран по въздух.

През цялото време акцията беше подпомагана и координирана и от още четирима планински спасители от наземния екип, допълват те

"В тази акция екипите ни работиха в пълен синхрон. Бързината, адекватните решения и професионалното поведение на колегите от "Гранична полиция" имаха съществен принос за успешния изход на спасителната операция", заявяват планинските спасители и изразяват надежда това да бъде начало на добро и ползотворно сътрудничество в името на човешкия живот.

#въздушен отряд на "Гранична полиция" #спасяване на турист #ПСС-Банско #връх Вихрен

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