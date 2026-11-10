Спасиха турист под връх Вихрен, в операцията участва и въздушния екип на "Гранична полиция"

Планински спасители, съвместно с въздушния екип на "Гранична полиция", спасиха турист под връх Вихрен, съобщиха от Планинската спасителна служба - отряд Банско на своята фейсбук страница. Мъжът е в добро общо състояние.

Сигналът беше от мъж, попаднал в изключително рискова ситуация на сложен терен в зимни условия под връх Вихрен, без възможност да продължи сам, пишат от ПСС - Банско.

В такава ситуация времето е решаващ фактор за спасяването. Благодарение на съдействието на въздушния екип четирима планински спасители бяха транспортирани възможно най-бързо до местността Кабата, а впоследствие и пострадалият турист беше евакуиран по въздух.

През цялото време акцията беше подпомагана и координирана и от още четирима планински спасители от наземния екип, допълват те