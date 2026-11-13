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Спешни мерки срещу тежките катастрофи в Бургаско преди зимния сезон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Започват проверки на едни от най-рисковите пътни участъци в региона

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Спешни мерки за намаляване на тежките катастрофи в Бургаска област предприемат отговорните институции преди настъпването на зимния сезон. По инициатива на заместник областния управител Георги Маджаров започнаха съвместни проверки на едни от най-рисковите пътни участъци в региона.

Във фокуса на инспекциите са пътищата I-6 и III-208, където през последните два месеца са регистрирани множество тежки пътнотранспортни произшествия. Експерти от Областното пътно управление, полицията и останалите ангажирани институции извършиха огледи на място, за да установят какви допълнителни мерки могат да ограничат риска от нови инциденти.

Сред обсъжданите решения е поставянето на гъвкави разделителни колчета в опасните отсечки, които да възпрепятстват навлизането на автомобилите в насрещното движение.

Притеснителна тенденция показват анализите на специалистите – част от най-опасните участъци се намират именно по наскоро ремонтирани и обновени пътища. Добрата настилка и подобрените условия за движение често създават предпоставки за по-висока скорост и подценяване на риска от страна на шофьорите. Според експертите човешкият фактор продължава да има водеща роля за тежките пътни инциденти.

По разпореждане на Георги Маджаров са изискани анализи от Областното пътно управление, ОДМВР – Бургас, сектор „Пътна полиция“, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и от общините Айтос, Карнобат и Руен.

Предстоят работни срещи, на които ще бъдат обсъдени резултатите от проверките и ще се набележат конкретни действия за обезопасяване на рисковите отсечки.

Мерките ще бъдат разгледани и на предстоящото заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, председателствана от Георги Маджаров.

Целта е превантивните действия да започнат още преди влошаването на метеорологичните условия, когато опасността от тежки катастрофи допълнително нараства.

#Бургаско #мерки #катастрофи

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