Спират движението при гъста мъгла във Варненско

При гъсти мъгли и обилни снеговалежи, когато се намалява драстично видимостта, движението по засегнатите пътни участици във Варненска област трябва да бъде преустановено. Такъв ангажимент са поели представители на различни институции след среща с областния управител на Варна Марио Смърков.

"Ако е необходимо ще се задейства и системата BG-Alert, но на конкретния участък гражданите да бъдат предупредени, че изобщо не бива да навлизат с автомобилите си", каза Марио Смърков.

Той е поискал при затваряне на участъците да се подсигуряват добре почистени обходни маршрути.

По време на срещата в областната управа е станало ясно, че Община Варна е поела ангажимент за избягване на катастрофите по Аспаруховия мост. От Пътна полиция са изразили опасенията си, че по съоръжението сутрин се образуват заледени участъци. Шофьорите трябва да шофират внимателно по моста, призовават властите.

На срещата при областния управител на Варна стана ясно, че повечето общини в региона са готови за зимното снегопочистване. Изключение правят в Провадия, а във Варна поръчката ще се обяви идната седмица. От енергодружеството са гарантирали, че имат достатъчно екипи за реагиране при аварии в зимния сезон.