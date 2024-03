Списък на лауреатите на 96-ите награди "Оскар"

Наградите "Оскар" бяха раздадени за 96-и път на церемония в "Долби тиатър" в Лос Анджелис, предадоха световните агенции.

Най-много награди - 7, спечели драмата за създателя на атомната бомба "Опенхаймер". Тя беше предпочетена и в категорията за най-добър филм.

Ето победителите във всички категории:

Най-добър филм - "Опенхаймер"

Най-добър режисьор - Кристофър Нолан за "Опенхаймер"

Най-добър актьор - Килиън Мърфи в "Опенхаймер"

Най-добра актриса - Ема Стоун в "Клети създания"

Най-добър документален филм - "20 дни в Мариупол"

Най-добър актьор в поддържаща роля - Робърт Дауни Младши в "Опенхаймер"

Най-добра актриса в поддържаща роля - Давайн Джой Рандолф в "Заседналите" (The Holdovers)

Най-добър международен филм - "Зона на интерес", Великобритания

Най-добър анимационен филм - "Момчето и чаплата", Япония

Оригинален сценарий - "Анатомия на едно падане"

Адаптиран сценарий - "Американска литература" (American Fiction)

Операторско майсторство - "Опенхаймер"

Най-добър късометражен документален филм - "Последният магазин за ремонти" (The Last Repair Shop)

Най-добър късометражен игрален филм - "Чудната история на Хенри Шугар" (The Wonderful Story of Henry Sugar)

Най-добър късометражен анимационен филм - "Войната свърши! Вдъхновен от музиката на Джон и Йоко" (War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko)

Оригинална музика - "Опенхаймер"

Песен от филм - What Was I Made For? от "Барби"

Костюми - "Клети създания"

Визуални ефекти - "Годзила минус едно"

Звук - "Pона на интерес"

Монтаж - "Опенхаймер"

Дизайн на продукция - "Клети създания"

Грим и прически - "Клети създания"

