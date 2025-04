Стабилен Везенков, Олимпиакос взе глътка въздух в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос сложиха край на своето пропадане от три поредни грешни хода в Евролигата. Българинът и неговите съотборници надделяха над АЛБА Берлин с в среща от 33-ия кръг, изиграна в "Юбер Арена". Селекцията на Йоргос Барцокас пропиля двуцифрена разлика и трябваше да се потруди, за да се измъкне във финалните акорди, като по този начин нанесе четвърто последователно поражение на състава на Педро Калес в турнира на богатите.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица, отчитайки се със стабилни изяви, особено през първото полувреме. Българският национал не пропусна да постави името си сред реализаторите не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 18 точки, 7 борби и 2 асистенции за 38 игрови минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/8 от средна дистанция, 2/8 отвъд дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин гърците запазиха първото място във временното класиране с 23 победи и 10 загуби, докато германците остават на последната 18-та позиция с едва 5 успеха и 23 поражения.

Olympiacos break their 3 game losing streak and win on the road in Berlin! #EveryGameMatters pic.twitter.com/npMEv4aGkl

Класата в офанзивен план на гостите влезе действие още в откриващите минути, когато Моузес Райт, Найджъл Уилямс-Гос, Александър Везенков и Алек Питърс. Домакините издишаха в защита и трудно намираха противодействие, което отвори пътя на гърците към аванс от 19 точки в края на встъпителния период.

“Червено-белите“ диктуваха събитията на паркета и в хода на следващата десетка, като заплахите в нападение идва от обичайните заподозрени през първата част. Германците показаха признаци на живот чрез проблясъци на Габриеле Прочида и Мат Томас, но Янулис Ларендзакис се активизира и това бе достатъчно за тима от Пирея да се оттегли в съблекалнята при 61:46.

Берлинските „албатроси“ имаха нотка на добро представяне и на старта на третата част, тъй като смъкнаха до известна степен своя пасив. Светкавичен отговор в защита, комбинирана със соловите изпълнения на Везенков и Питърс, върна стабилността на гостите, които си извоюваха 7-точков актив след 30 минути игрово време.

Отборът от Берлин прояви нова доза характер и при откриващите моменти на заключителната четвърт на заключителната четвърт, провокирайки пълен обрат със съдействието на Мат Томас, Луис Олинде и Джъстин Бийн. Нападението на гърците зацикли сериозно, но Уилямс-Гос и Питърс се оказаха светлите лъчи, които възстановиха преднината им до плюс 4 в последните 40 секунди и сложиха точка на спора.

A career high scoring night for Alec Peters as he was LETHAL from the 3 point range - 8/9 3FGpic.twitter.com/sjqEDQeY9c