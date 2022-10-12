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Станаха ясни нарядите за 14-ия кръг в Първа лига

от БНТ
18:36, 12.10.2022
Чете се за: 04:37 мин.
Спорт
Станаха ясни нарядите за 14-ия кръг в Първа лига
Снимка: БГНЕС
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз оповести нарядите за двубоите от предстоящия 14-и кръг в Първа лига.

Младият рефер Ивайло Ненков от София ще ръководи срещата ЦСКА - Хебър в събота от 19:15 часа. Столичното дерби между Септември Сф – Левски в неделя от 20:30 часа беше поверено на Георги Давидов, а Георги Гинчев ще бъде главен съдия на мача Локомотив Пловдив – Славия в понеделник от 17:30 часа.

Валентин Железов ще ръководи сблъсъка между Берое и Лудогорец отново в понеделник, но от 20 часа..

Всички съдийски назначения за предстоящия кръг в Пъра лига:

14 октомври 2022 г., петък, 17:30 ч.

ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Николай Георгиев Ангелов

14 октомври 2022 г., петък, 19:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Георги Генов Нарлев

15 октомври 2022 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Ботев АД (Пловдив) - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

15 октомври 2022 г., събота, 19:15 ч.

ПФК ЦСКА-София - Хебър 1918 (Пазарджик)

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Йордан Костадинов Иванов

16 октомври 2022 г., неделя, 18:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 - Спартак 1918 (Варна)

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Георги Владимиров Игнатов

16 октомври 2022 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Левски

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Йордан Динков Сталев

17 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Иван Захариев Вълчев

17 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Берое (Стара Загора) - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Антон Симеонов Генов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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#Първа лига #БФС
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