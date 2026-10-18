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Станка Златева е поискала регистрация на петима състезатели за световното първенство по борба

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Спорт
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Станка Златева е поискала регистрацията на Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, Стефан Григоров и Абу-Муслим Амаев.

Станка Златева
Снимка: Startphoto.bg
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Председателят на Българската федерация по борба (БФ Борба) към 16 октомври 2026 година Станка Златева е изпратила писмо до президента и генералния секретар на Световната федерация по борба (UWW) с искане за регистрация на петима български състезатели за предстоящото световно първенство по класическа и свободна борба за мъже и жени в Астана, Казахстан.

В писмото се посочва, че искането е продиктувано от състоянието, в което се намира БФ Борба преди предстоящото Общо събрание, както и от наближаващите срокове за заявяване на участниците в световното първенство, съобщават в официалния сайт на БФ Борба.

Станка Златева е поискала регистрацията на Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, Стефан Григоров и Абу-Муслим Амаев.

#Станка Златева

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