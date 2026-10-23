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Станка Златева: Реваншизмът в българската борба започна въпреки клетвите, че такова нещо няма да има

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Спорт
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Станка Златева и регистрираният Управителен съвет на БФ Борба излязоха с изявление относно изключването на Айк Мнацаканян и треньора Андрей Димитров от състава на националния отбор за световното първенство в Астана.

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Реваншизмът в българската борба започна въпреки клетвите, че такова нещо няма да има, пишат Станка Златева и регистрираният Управителен съвет на БФ Борба относно изключването на Айк Мнацаканян и треньора Андрей Димитров от състава на националния отбор за световното първенство в Астана. На 72 кг ще се бори Димитър Георгиев.

Златева загуби изборите за председател миналата събота и на нейно място бе издигнат Тодор Ангелов.

"Регистрираният Управителен съвет (УС) на Българската федерация по борба (БФ Борба) и нейният председател Станка Златева изразяват категорично възмущение от действията на освободения от длъжността генерален секретар Белчо Горанов, свързани с представянето пред Световната федерация по борба (UWW) на състав на българския национален отбор по класическа борба за Световното първенство в Астана, от който са изключени националът Айк Мнацаканян и старши треньорът Андрей Димитров.

Въпреки публичните уверения, включително от страна на "мецената" Гриша Ганчев, че реваншизъм няма да има, действията им говорят за точно обратното. Реваншизмът вече започна, а цената му се плаща от доказан шампион и треньор и от клуб, който години наред е работил за успехите на България.

Айк Мнацаканян е сред утвърдените национални състезатели на България и едно от най-разпознаваемите имена на врачанския клуб "Ботев-93". Вместо да бъде подкрепен при участието си в най-големия борцов форум, той е изправен пред унизителната перспектива да присъства на Световното първенство като зрител, а не като състезател, представляващ България.

На същото унижение е подложен и старши треньорът Андрей Димитров - двукратен световен и европейски шампион, човек с доказан авторитет и принос към българската борба. Отстраняването му без легитимно решение на УС поставя под съмнение не само отношението към един изтъкнат специалист, но и принципите, по които се вземат решенията за националните отбори.

Изключително съществен е въпросът за правомощията, с които са извършени тези незаконни действия. Решенията на извънредното Общо събрание за избор на нов председател и нов Управителен съвет към момента все още не са вписани в Търговския регистър. До приключване на процедурата по вписване и съобразно приложимите разпоредби на българското законодателство вече регистрираните обстоятелства продължават да имат правно значение. Именно затова действията от името на федерацията трябва да се извършват от лицата, които имат надлежно установена представителна власт за това.

Станка Златева и регистрираният Управителен съвет настояват да бъде изяснено на какво правно основание Белчо Горанов, след освобождаването му от длъжността генерален секретар, е представил пред UWW състав на националния отбор и дали е разполагал с изрично предоставени правомощия за това. И от кого. Всяко действие от името на федерацията без необходимата представителна власт поражда сериозни правни последици и не може да бъде оправдано с претенции за ново управление или "обединение", пишат от екипа на Златева.

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#Станка Златева

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