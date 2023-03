Стеф Къри изведе Голдън Стейт до победа над Милуоки след продължение

Голдън Стейт Уориърс сложи край на серията си от три поредни загуби в лигата и победи отбора с най-добър актив в Националната баскетболна лига (НБА) Милуоки Бъкс със 125:116 след продължение в мач от редовния сезон.

В Сан Франциско с огромна заслуга за успеха на шампионите бе двукратният MVP на лигата Стеф Къри, който вкара 22 точки в последната четвърт и продължението, като се отличи и с решаващ чадър срещу Джру Холидей в последните секунди на редовното време

Бъкс бяха без голямата си звезда Янис Адетокумбо, но въпреки това имаха преднина от осем точки две минути преди края, преди Къри да вкара 11 поредни точки за своя тим и да вкара мача в продължение, където отбеляза 9 от 14-те точки за домакините. Той завърши с 36 точки (6 тройки), 6 борби, 4 асистенции и 2 откраднати топки, а Клей Томпсън добави 22 точки за успеха. Крилото Донте Дивинченцо се отчете с 20 точки (6 тройки) и 10 борби, а Уориърс взеха цели 65 борби, 17 повече от съперника си.

