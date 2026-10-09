Стефани Стоева и Габриела Стоева със загуба на четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" във Вантаа

Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" във Вантаа (Финландия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 3, загубиха от петите в схемата китайки Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао в оспорван мач с 14:21, 21:17, 15:21 за 62 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един гейма, а в решителната трета част сестрите изостанаха със 7:14 и до края не успяха да наваксат пасива, приключвайки участие в надпреварата.

Преди този двубой Стоеви постигнаха две поредни победи.