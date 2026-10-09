БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на...
Чете се за: 04:07 мин.
Румен Радев за атаката в Черно море: Липсват...
Чете се за: 02:50 мин.
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стефани Стоева и Габриела Стоева със загуба на четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" във Вантаа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази
стефани стоева габриела стоева загуба четвъртфиналите международния турнир бадминтон world tour super 500 вантаа
Слушай новината

Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" във Вантаа (Финландия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 3, загубиха от петите в схемата китайки Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао в оспорван мач с 14:21, 21:17, 15:21 за 62 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един гейма, а в решителната трета част сестрите изостанаха със 7:14 и до края не успяха да наваксат пасива, приключвайки участие в надпреварата.

Преди този двубой Стоеви постигнаха две поредни победи.

#сестри Стоеви

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
1
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
2
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
3
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС
4
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за...
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в съвременна Франция?
5
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в...
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
6
Убита е 45-годишна жена в Пловдив

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Други спортове

Луд интерес към Фюри - Джошуа, 80 000 билета бяха разпродадени само за час
Луд интерес към Фюри - Джошуа, 80 000 билета бяха разпродадени само за час
Мария Попов донесе медал за България на европейското първенство по бадминтон до 15 г. в Норвегия Мария Попов донесе медал за България на европейското първенство по бадминтон до 15 г. в Норвегия
Чете се за: 01:00 мин.
Нешка Робева ще открие третото издание на турнира по художествена гимнастика „Златните момичета… завинаги“ в Самоков Нешка Робева ще открие третото издание на турнира по художествена гимнастика „Златните момичета… завинаги“ в Самоков
Чете се за: 02:10 мин.
Рекорден интерес към Софийския маратон - над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в столицата Рекорден интерес към Софийския маратон - над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в столицата
Чете се за: 02:52 мин.
Питер Кьотце постави нов световен рекорд на 50 м гръб в малък басейн по време на Световната купа в Ташкент Питер Кьотце постави нов световен рекорд на 50 м гръб в малък басейн по време на Световната купа в Ташкент
Чете се за: 00:42 мин.
Министърът на младежта и спорта награди победителите в Международния турнир по спортна акробатика „Стефка Спасова“ в Сливен Министърът на младежта и спорта награди победителите в Международния турнир по спортна акробатика „Стефка Спасова“ в Сливен
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер „Кугър“
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер...
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Големият пожар край Изворище продължава да се разраства Големият пожар край Изворище продължава да се разраства
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл" Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална визита в София Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална визита в София
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Със 139 км/ч - четири жертви след челен сблъсък край Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Промени в Закона за потребителския кредит - затягат контрола при...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ