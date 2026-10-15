Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнир по бадминтон в Дания

Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Одензе (Дания) с награден фонд 950 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки надделяха над Ю-Джун Ким и Ю-Лим Ли (Република Корея) с 21:12, 15:21, 21:18 за час и 19 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един гейм, а в решителната трета част се игра равностойно до средата. След това Стоеви направиха серия от 7:0 за аванс от 19:14 и без проблеми затвориха срещата.

На четвъртфиналите сестрите ще играят срещу победителките от мача между Кокона Ишикава/Майко Кавадзое (Япония) и номер 6 Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао (Китай).