БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради сигурността в Черно море: Премиерът Радев и...
Чете се за: 01:50 мин.
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на...
Чете се за: 01:30 мин.
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за...
Чете се за: 02:15 мин.
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за...
Чете се за: 04:52 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 03:15 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 03:17 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнир по бадминтон в Дания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Българките надделяха над Ю-Джун Ким и Ю-Лим Ли (Република Корея).

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнир по бадминтон в Дания
Слушай новината

Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Одензе (Дания) с награден фонд 950 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки надделяха над Ю-Джун Ким и Ю-Лим Ли (Република Корея) с 21:12, 15:21, 21:18 за час и 19 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един гейм, а в решителната трета част се игра равностойно до средата. След това Стоеви направиха серия от 7:0 за аванс от 19:14 и без проблеми затвориха срещата.

На четвъртфиналите сестрите ще играят срещу победителките от мача между Кокона Ишикава/Майко Кавадзое (Япония) и номер 6 Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао (Китай).

#сестри Стоеви

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
1
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
2
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
3
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
4
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...
Вятър с пориви до 72 км/ч и вълнение от 5 бала прекратиха издирването на моряците от "Ейч Ес Дигнити"
5
Вятър с пориви до 72 км/ч и вълнение от 5 бала прекратиха...
Бунтът на младите: След Франция протестната вълна вече обхваща Балканите
6
Бунтът на младите: След Франция протестната вълна вече обхваща...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
4
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Други спортове

Красимир Дунев: Всички се представиха много добре, показаха, че са подготвени и че могат да изпълнят съчетанията си
Красимир Дунев: Всички се представиха много добре, показаха, че са подготвени и че могат да изпълнят съчетанията си
Седем състезатели ще представят България на световното по сумо, затрудненията с пътуването продължават Седем състезатели ще представят България на световното по сумо, затрудненията с пътуването продължават
Чете се за: 01:42 мин.
България ще бъде представена от 9 състезателки на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар България ще бъде представена от 9 състезателки на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар
Чете се за: 01:02 мин.
Спортни новини 15.10.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 15.10.2026 г., 12:25 ч.
Никола Цолов: За мен винаги има светлина в края на тунела и тя трябва да се види скоро Никола Цолов: За мен винаги има светлина в края на тунела и тя трябва да се види скоро
Чете се за: 03:27 мин.
Транспортни проблеми за националния отбор по сумо преди световното първенство в Баку Транспортни проблеми за националния отбор по сумо преди световното първенство в Баку
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Заради сигурността в Черно море: Премиерът Радев и румънският президент се срещат с генералния секретар на НАТО
Заради сигурността в Черно море: Премиерът Радев и румънският...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Главният секретар на МВР: Провели сме 140 операции срещу купуването на гласове, ФБР е ангажирано с проблема с бомбените заплахи Главният секретар на МВР: Провели сме 140 операции срещу купуването на гласове, ФБР е ангажирано с проблема с бомбените заплахи
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на природния...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Генерираха хеш кода, който ще се разпечатва на всяка машинна...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Две са вече жертвите на поройните валежи в Истанбул
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ