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Стефани Стоева и Габриела Стоева загубиха на четвъртфиналите на турнир по бадминтон "World Tour Super 750" във Франция

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Спорт
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През следващата седмица Стефани Стоева и Габриела Стоева ще участват на турнир "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия).

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Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Трембле-ан-Франс (Франция) с награден фонд 950 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които да поставени под номер 8, отстъпиха пред вторите в схемата и номер 4 в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран (Малайзия) с 12:21, 15:21 за 39 минути.

Преди тази среща сестрите записаха два поредни успеха.

През следващата седмица Стефани Стоева и Габриела Стоева ще участват на турнир "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия).

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#Габриела и Стефани Стоеви #сестри Стоеви

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