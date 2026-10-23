Стефани Стоева и Габриела Стоева загубиха на четвъртфиналите на турнир по бадминтон "World Tour Super 750" във Франция

Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Трембле-ан-Франс (Франция) с награден фонд 950 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които да поставени под номер 8, отстъпиха пред вторите в схемата и номер 4 в световната ранглиста Пърли Тан и Тина Муралитаран (Малайзия) с 12:21, 15:21 за 39 минути.

Преди тази среща сестрите записаха два поредни успеха.

През следващата седмица Стефани Стоева и Габриела Стоева ще участват на турнир "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия).