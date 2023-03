Страхотно спасяване на Александър Георгиев помогна на Колорадо да победи Аризона

Колорадо Аваланч победи Аризона Койотис с 3:2 след продължение в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Роденият в Русе вратар на "лавините" Александър Георгиев спаси 18 от 20-те удара към вратата си.

Денис Малгин даде аванс на домакините в зала "Бол Арена" в Денвър, но гостите стигнаха до обрат след попадения на Джак МакБейн и Клейтън Келър.

Alexandar Georgiev makes a save on Laurent Dauphin in the 1st period #COLvsARI #GoAvsGo #Yotes pic.twitter.com/QXCxLFeqRG