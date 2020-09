Светлана Тихановская ще посети Европейския парламент

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли покани Светлана Тихановская в Европейския парламент, съобщава ТАСС, позовавайки се на негово съобщение в Туитър.

"Днес разговарях със Светлана Тихановская за ситуацията в Беларус, която предизвиква дълбока загриженост. Тя прие поканата ми за Европейския парламент", пише той. "Европейският парламент се обединява в подкрепа на хората в Беларус, които се борят за демокрация, за да могат свободно да избират бъдещето на своята страна."

Today, I spoke with Sviatlana Tsikhanouskaya on the deeply concerning situation in #Belarus. She accepted our invitation to the @Europarl_EN.



Parliament is united behind the people of Belarus in their fight for democracy, to freely choose the future of their country. pic.twitter.com/2BgLYC0hni