Световен рекорд за Австралия в смесената щафета на 4х100 м свободен стил

Със световен рекорд смесената щафета на Австралия на 4х100 м свободен стил извоюва на Австралия златния медал на планетарния шампионат в Будапеща.

Квартетът Джак Картрайт, Кайл Чалмърс, Мадисън Уилсън и Моли О'калахън детронира САЩ от световния връх с време 3:19.38 мин. Новото най-добро постижение в дисциплината е с две стотни под предишния световен рекорд, държан именно от американците.

В отсъствието на Кейлъб Дресел щатите останаха 3-и, победени от Канада в битката за сребърния медал.

