Световни реакции след ракетната атака на Иран срещу Израел

Реакциите по света след ракетния удар на Иран срещу Израел не закъсняха.

снимка: БТА

Междувременно високопоставен ирански служител заяви пред Ройтерс, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е издал заповедта за изстрелването на ракети към Израел. Той допълни, че Техеран "е напълно готов за всякакъв отговор".

I condemn in the strongest terms Iran’s attack against Israel; this is a threat to regional security.



The deadly escalatory spiral in the Middle East must stop now. A regional war is in no one’s interest.



The EU stands ready to support efforts to deescalate and protect…