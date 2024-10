Световният №1 Яник Синер на първи финал в Шанхай

„Чувствам се както в Маями, където също удрях топката много добре. В Синсинати беше малко по-различно. Условията за игра бяха необичайни, имаше силен вятър, беше много трудно да се играе там. Там беше повече психология. Тук също седмицата е важна от ментална гледна точка. Опитвам се да остана спокоен. Знам, че дните не се повтарят по един и същи начин. Предстои ми финал, на който се надявам да покажа най-добрия си тенис и да спечеля“, коментира още Синер.







HISTORY MADE!



Jannik Sinner claims ATP Year-End No. 1 presented by PIF, becoming the first Italian to achieve this historic feat! #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/1nKno7Gs0v