Тайсън Фюри: Крайният срок си отиде, нещата за Джошуа приключиха

Световният шампион по бокс в тежка категория във веригата на WBC Тайсън Фюри обяви, че дългоочакваният мач срещу Антъни Джошуа няма да се проведе.

Във видеосъобщение "Циганския крал" разкри, че от лагера на Джошуа не са спазили обявения от Фюри срок за подписване на договор за сблъсъка, който трябваше да се проведе през декември.

"Е, хора, официално е. Крайният срок дойде и си отиде. Минаха вече пет часа. Няма подписан договор. Нещата официално приключиха за Джошуа. Сега той е сам в студа с глутницата", сподели Фюри в своето обръщение.

Ултиматумът на Тайсън Фюри и неговия екип за подписването на договор за мача беше поставен миналия петък, но още тогава промоутърът на Антъни Джошуа Еди Хърн разкри, че няма как това да се случи до понеделник.

Изявлението на Фюри пък отново поставя под въпрос и неговото бъдеще в спорта, след като през август самият той обяви оттеглянето си от бокса. По-малко от месец по-късно "Циганския крал" изрази готовност отново да се качи на ринга за изцяло британския сблъсък срещу Антъни Джошуа.

BREAKING: Tyson Fury has declared he will not be fighting Anthony Joshua because "no contract has been signed" after his self-imposed 5pm deadline on Monday pic.twitter.com/p8eGnslVPv