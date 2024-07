Танаси Кокинакис започна своя път на Уимбълдън с измъчена петсетова победа

С епична победа се поздрави Танаси Кокинакис, който прекърши с много мъки съпротивата на Феликс Оже-Алиасим от Канада. Австралиецът спаси четири мач-пойнта на противника и в крайна сметка се поздрави с победата с 4:6, 5:7, 7:6(9), 6:4, 6:4. Неговият следващ съперник е французинът Люка Пюи, който идва от квалификациите.

Още в третия сета изглеждаше, че Кокинакис напуска турнира, като Оже-Алиасим имаше четири мачбола в третия сет. Това беше сет, пълен с драма, а австралиецът поведе с 5:0 в тайбрека, преди да загуби шест поредни точки, за да се изправи срещу мачбол. Но явно намерил сили някъде дълбоко в себе си, той изравни до 5:5. След което трябваше да отразява мач-бол при 5:6, при 6:7, при 7:8 и при 8:9.

С много физически усилия и за втори път тази година, Кокинакис се върна в мач, изоставайки с два сета в турнир от Големия шлем тази година. От шестте мача, които австралиецът е изиграл на най-голямата сцена през тази година, пет са били след изоставане от сет или два.

Australian Open R1: 7-6 2-6 6-7 6-1 7-6 Roland-Garros R1: 4-6 7-6 6-3 5-7 6-3 Wimbledon R1: 4-6 5-7 7-6 6-4 6-4 Safe to say, Kokkinakis LOVES a five-setter in the first round @TKokkinakis #Wimbledon @Wimbledon pic.twitter.com/cyj5H6yF0l

Номер 12 в схемата на турнира Томи Пол също трябваше да мине през пет-сетов мач, отстранявайки в крайна сметка 23-годишния финландец Ото Виртанен с 4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4. Шампионът от турнира в Куинс преди няколко дни се бори 3 часа и 23 минути, за да си осигури мач с номер 23 Александър Бублик в третия кръг.

