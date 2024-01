Таро Даниел и чилийски квалификант ще спорят за титлата на турнира по тенис в Оукланд

Японецът Таро Даниел се класира за своя втори финал в турнир на АТР и първи от 2018-а година насам, след като се добра до мача за титлата в Оукланд (Нова Зеландия). В срещата от ASB Classic той отстрани Бен Шелтън със 7:5, 7:6 (9) и записва едва пета победа над играч от топ 20 на ранглистата.

Това беше първа победа на японско-американския тенисист над Шелтън, с който досега се бяха срещали два пъти. Днес никой от двамата не позволи кой знае какви колебания, но при 5:5 Шелтън направи грешки и от втори опит Даниел го проби. Във втория сет нито една точка за пробив не се откри и пред двамата, което логично изпрати срещата в тайбрек.

На финала Таро Даниел ще играе с чилийския квалификант Алехандро Табильо, който отстрани Артюр Филс (Франция) с 6:2, 7:5. Табильо имаше един мач по-малко на турнира, тъй като вчера продължи служебно напред заради контузия в ръката на Камерън Нори (Великобритания).

Чилиецът спаси шест от седемте точки за пробив, които направи финалиста от NextGen2023 турнира и стана първият от тази страна, който ще играе мач за титла на твърда настилка в АТР от 2008-а година насам.

Remember the name



Alejandro Tabilo upsets Arthur Fils 6-2, 7-5 to reach the @ASB_Classic final in Auckland.#ASBClassic pic.twitter.com/IRyh1IIwZd