Тейлър Фриц осигури американски финал в Ийстбърн

Тейлър Фриц победи Алекс Де Минор с 6:1, 6:7(5), 6:3 и си осигури място на финала на турнира на трева в Ийстбърн с награден фонд от 697 405 долара.

Два пробива в първия сет помогнаха на 24-годишния тенисист да спечели първата част.

Равностойната игра на двамата играчи изпрати втората част в тайбрек. Там австралиецът успя да спечели четири точки при сервис на опонента и изравни сетовете.

Нов пробив за Тейлър Фриц в третата част му донесе комфортна преднина. Той се поздрави с успеха след 2 часа и 4 минути игра с първия си мачбол.

Back in the final!



2019 champ @Taylor_Fritz97 takes out defending champ De Minaur 6-1 6-7 6-3 to make the Eastbourne final!#RothesayInternational pic.twitter.com/Z5AnpHm65F