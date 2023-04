Тейлър Фриц се класира за четвъртфиналите при дебюта си в Мюнхен

Тейлър Фриц продължава силното си начало на клей с дебютна победа на тенис турнира в Мюнхен.

Американецът, се наложи с 4:6, 6:3, 6:3 над Мартон Фучович за близо два часа игра, за да се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 250.

Фриц изстреля девет аса и спечели 83 процента от точките си при първи сервис.

Американецът, който е поставен под номер 2 в схемата вече има 29 победи на червена настилка, четири от които този сезон и ще гони своята 30-та победа срещу победителя от последния осминафинал между Доминик Тийм или осмия поставен Марк-Андреа Хюслер. Вечерният мач в четвъртък в Мюнхен между Тийм и Хюслер беше прекратен поради тъмнина, като швейцарецът Хюслер води със 7-5, 3-3.

През миналата седмица Фриц постигна една от най-големите си победи на клей, след като срази на четвъртфинала в Монте Карло шампиона Стефанос Циципас, но след това загуби от Андрей Рубльов.

Thank you @ROLEXMCMASTERS Solid first week on clay ️ pic.twitter.com/6t4JWdfier