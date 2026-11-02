Тен Хаг: Изпадането на Манчестър Юнайтед е напълно възможно

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг смята, че изпадането на „червените дяволи“ от Висшата лига не е изключено. Нидерландецът, който прекара две години и половина начело на отбора, посочи изключително високото ниво на конкуренция в английския елит като основна причина подобен сценарий да бъде напълно възможен.

По време на престоя си на „Олд Трафорд“ Тен Хаг спечели Купата на лигата и ФА Къп, но остана противоречива фигура сред привържениците. Сега Юнайтед е близо до зоната на изпадащите, въпреки че под ръководството на Майкъл Карик се завърна в Шампионската лига. Клубът не е напускал елита на английския футбол от 1974 година.

„Във Висшата лига това е напълно възможно, защото всички отбори са просто силни. Всички разполагат със силни състави и добри мениджъри. И ако веднъж се озовете в неизгодна позиция и попаднете в омагьосан кръг – да, тогава нещата могат да станат много, много трудни“, заяви Тен Хаг в интервю за ESPN.

56-годишният специалист направи и равносметка на работата си в Манчестър Юнайтед, като определи постигнатото от него като повече от добро.

„Мисля, че се представихме доста добре с Юнайтед, дори повече от добре. Нямаше как да се справим по-добре. Преди да дойдем, клубът беше прекарал шест години без спечелен трофей. Вижте къде са сега. Бяхме на „Уембли“ шест пъти, играхме два финала за ФА Къп. Спечелихме два трофея, завършихме на трето място. Да, просто се представихме доста добре, а на моменти играехме и много хубав футбол. Имахме и трудни периоди, но Висшата лига е толкова силна, че когато изпаднете в труден период, тогава наистина имате проблем“, добави нидерландецът.

След загубата с 0:2 от Челси Манчестър Юнайтед заема 17-ото място в класирането със седем точки – колкото има и Кристъл Палас, който е в зоната на изпадащите.