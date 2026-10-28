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Майкъл Карик проведе спешен разговор с Бруно Фернандеш заради кризата в Манчестър Юнайтед

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Спорт
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Мениджърът на "червените дяволи“ опитва да овладее напрежението в съблекалнята след осем поредни мача без победа и тежки поражения от Борнемут и Комо

майкъл карик проведе спешен разговор бруно фернандеш заради кризата манчестър юнайтед
Снимка: БГНЕС
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е провел личен разговор с капитана на отбора Бруно Фернандеш в опит да успокои обстановката в клуба. Това съобщава британската агенция "Асошиейтед Прес".

Срещата между двамата е била отделна от разговорите, които английският специалист е провел с останалите футболисти. Целта е била да се потърси решение на задълбочаващата се криза и да се възстанови единството в съблекалнята.

Манчестър Юнайтед се намира в изключително тежък период, след като няма победа в осем поредни срещи във всички турнири. През последната седмица "червените дяволи“ претърпяха две болезнени поражения с по три гола разлика от Борнемут и италианския Комо.

Слабите резултати засилиха спекулациите около бъдещето на Карик, като се появиха информации, че той може да бъде освободен още преди предстоящия сблъсък с Челси. Във вторник обаче ръководството на клуба е взело решение да му гласува доверие поне за момента.

Напрежението на "Олд Трафорд“ не се ограничава единствено до резултатите на терена. Преди няколко седмици защитникът Лисандро Мартинес отправи критики към клубното ръководство заради недостатъчната подкрепа към отбора и пасивността на трансферния пазар.

Впоследствие капитанът Бруно Фернандеш, който през миналия сезон беше избран за "Футболист на годината“ във Висшата лига, също изрази недоволство, насочено към тактическите решения.

Предстоящият двубой срещу Челси се очертава като сериозно изпитание за Карик, който ще се опита да прекъсне негативната серия и да стабилизира представянето на Манчестър Юнайтед.

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#ФК Манчестър Юнайтед #Майкъл Карик #Бруно Фернандеш

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