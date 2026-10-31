Челси задълбочи кризата в Манчестър Юнайтед след победа на "Стамфорд Бридж“

Челси постигна важна победа с 2:0 над Манчестър Юнайтед на „Стамфорд Бридж“ в двубой от английската Висша лига. Морган Роджърс и Коул Палмър се разписаха през второто полувреме, а гостите завършиха срещата с десет души след изгонването на Лисандро Мартинес.

Успехът донесе глътка въздух на водения от Шаби Алонсо тим, докато кризата в Манчестър Юнайтед продължава да се задълбочава. "Червените дяволи“ вече са в серия от девет срещи без победа и имат едва два успеха от началото на сезона, което поставя под сериозно напрежение мениджъра Майкъл Карик.

Двубоят започна с по-активни действия на домакините. Още в началните минути Естевао създаде проблеми на отбраната на Юнайтед, а Коул Палмър опита изненадващ прехвърлящ удар от голяма дистанция. В 15-ата минута младият бразилец дори изпрати топката в мрежата, след като вратарят Сенe Ламенс не успя да задържи изстрел на Палмър, но попадението беше отменено заради засада.

Постепенно гостите поеха инициативата и започнаха да създават по-чистите положения. В 19-ата минута Бруно Фернандеш получи отличен пас от Брайън Мбемо при бърза контраатака, но останал сам срещу вратаря Майк Пендерс, изпрати топката високо над напречната греда.

Манчестър Юнайтед продължи да притиска съперника си. Амад Диало отправи опасен удар, спасен от Пендерс, а при последвалата ситуация Мбемо пропусна възможността да завърши атаката. Малко по-късно Амад отново затрудни защитата на домакините, но не успя да намери мрежата.

В 34-ата минута Матеус Куня се разписа след центриране от корнер и игра с глава на Хари Магуайър. Радостта на гостите обаче беше кратка, тъй като след намесата на ВАР попадението беше отменено заради засада на бразилския нападател.

До почивката двата отбора продължиха да разменят опасни атаки. Мойсес Кайседо нацели гредата след разбъркване в наказателното поле, а в 43-ата минута Амад Диало пропиля още една отлична възможност за Юнайтед, изпращайки топката над вратата. Така първото полувреме завърши без голове, въпреки сериозното предимство на гостите по отношение на чистите положения.

След подновяването на играта ситуацията на терена се промени коренно. В 50-ата минута Морган Роджърс получи топката след добра намеса на Ромео Лавия в средата на терена, преодоля няколко футболисти на Манчестър Юнайтед и с техничен завършващ удар прехвърли Ламенс за 1:0.

Попадението даде увереност на Челси, докато гостите започнаха да допускат все повече грешки в защита.

Решаващият момент настъпи малко след изтичането на час игра. Лисандро Мартинес, който вече беше получил жълт картон за нарушение срещу Роджърс, извърши ново провинение при статично положение. Аржентинецът удари с ръка Уесли Фофана в наказателното поле, а след преглед на ситуацията с ВАР съдията отсъди дузпа и му показа втори жълт картон.

В 63-ата минута Коул Палмър застана зад топката и реализира наказателния удар. Ламенс успя да докосне кълбото, но не предотврати попадението за 2:0.

Останал с човек по-малко, Манчестър Юнайтед трудно намираше път към противниковата врата. Челси контролираше играта и продължи да създава положения, като в 71-вата минута Естевао отново изпрати топката в мрежата с мощен удар. Попадението обаче за втори път беше отменено заради засада.

В заключителните минути домакините имаха нови възможности да увеличат преднината си, но Ламенс се намеси при удар на Естевао.

Гостите все пак опитаха да върнат интригата в добавеното време. В 93-тата минута Брайън Мбемо отправи изключително силен удар, който след намеса на Пендерс срещна напречната греда. Това се оказа и последната сериозна възможност за Манчестър Юнайтед да се върне в мача.

Three points! https://t.co/3c3BAiAwyu — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 31, 2026

Така Челси стигна до ценен успех след пораженията от Тотнъм и Ливърпул, докато Манчестър Юнайтед продължава да затъва в класирането. Слабите резултати и поредицата от девет мача без победа засилват въпросите около бъдещето на Майкъл Карик начело на отбора.